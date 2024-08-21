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«Я выбежал из кустов, начал заводить мотоцикл, и по мне стали стрелять»
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160 жителей Курской области временно размещены в ПВР в Ступино Коллаж: Daily Storm
Чтиво

«Я выбежал из кустов, начал заводить мотоцикл, и по мне стали стрелять»

160 жителей Курской области временно размещены в ПВР в Ступино

Коллаж: Daily Storm

Примерно в 100 километрах к югу от Москвы жизнь течет немного иначе: под сенью сосновых деревьев расположены маленькие домики, которые по атмосфере больше напоминают советские пионерские лагеря, знакомые миллениалам. На площадке перед главным корпусом в лучах последнего августовского солнца резвится детвора: часть пинает футбольный мячик, кто-то рисует за столиком. Кое-где гуляют мамочки с колясками. О том, что все они две недели назад пережили самые страшные дни в своей жизни, напоминают разве что глаза женщин: грустные, потерянные. Тогда, 6 августа, украинские войска вторглись в Курскую область — лишили многих привычного образа жизни, крова и надежды на будущее.

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«У нас начались обстрелы, а мама с двумя дочками пошла пешком. Мы с братом стали волноваться и поехали искать маму», — рассказывает 18-летний Сергей Федоровских. Именно он чуть позднее вынесет из-под обстрела своего 14-летнего брата Артема.


«Мы проехали до конца улицы в другое село, ее не было. Мы опять вернулись, начали разворачиваться, чтобы поехать в другое село, а в нас стали стрелять. Я почувствовал, что брат стал падать с мотоцикла. В итоге остановился, начал его с мотоцикла снимать, потащил в кусты. Хотели бежать, но ему было больно, и я понял, что не получится никак, да и далеко. Я оставил брата, а сам из кустов за мотоциклом пошел. Пока начал заводить, по мне опять стали стрелять из кустов. Из ружья какого-то, но не попали. Я завел, подъехал, уложил брата и мы быстро поехали в соседнее село к бабушке. Оттуда в Большесолдатск отправили, потом в Курск, там уже брату сделали операцию», — рассказывает он.


Сейчас Артем в гипсе. На нем детвора сделала подбадривающие надписи: «Станцуем?.. Зажжем, ну чо?»

Фото: Daily Storm
Фото: Daily Storm

В семье Федоровских шестеро детей — пятеро из них находятся в ПВР. Мама, Лидия Викторовна, отмечает, что руководство всячески помогает жителям Курска. Для детей ежедневно устраивают развлекательные программы: на днях приезжали байкеры и катали детей, а сегодня с концертом приехал Родион Газманов. Кстати, он же до выступления посетил их семью и пообщался с мальчишками.


Отмечаю для себя, что куряне — очень добрые и очень сильные. На вопрос: «Чего вам не хватает здесь?» — чаще всего взрослые женщины отвечают: «Хотим домой». Гуманитарную помощь жителям ПВР привозят: только при мне активистки Женского движения «Единой России» Москвы разгружали средства гигиены, канцелярию, товары для творчества, детские книги и игрушки, теплую одежду для детей и подростков, памперсы, детское питание и многое другое. В общем, все то, что так необходимо для мамочек с детьми, которые оказались оторванными от дома. 

Фото: Daily Storm
Фото: Daily Storm

Уезжать никто не хотел, отмечает другая жительница Курской области. Она — молодая мама, которая воспитывает троих малышей.


«Ночью 6 августа я разговаривала с сестрой, яичницу кушала. И внезапно услышала хлопок. Сестра спрашивает: «Что это было?» А я говорю, что, видимо, война», — рассказывает она.


По ее словам, накануне даже животные себя беспокойно вели, а у людей было странное предчувствие. Ее маленькая дочь Даша плакала целый день. На тот момент вэсэушники уже перебили газ людям и периодически пропадал свет.


«Собаки соседские лают, козы блеют. Уже мне рассказывают, что Суджу бомбят. Я знаю, что если в течение часа, то пропадает и связь. Я детей в охапку беру и переезжаю в соседнее село, потом в третье, четвертое. Вот так мы и переезжали. Я когда вывезла своих детей, поехала назад по своим селам проверять соседей, которые остались без света, газа и еды. Уезжать никто не хотел», — говорит она. В Малую Локню девушка так и не смогла проехать, потому что по ней стали стрелять, но она не знает кто.

Фото: Daily Storm
Фото: Daily Storm

«Обстрел велся из кустов. Но это не то, что меня хотели убить, скорее всего, предупредительный выстрел был. Но я поняла, что дальше двигаться опасно», — добавила она.


По словам местных жителей, куряне, оставшиеся на оккупированных территориях, фактически стали заложниками ВСУ. Украинские войска удерживают людей, желающих эвакуироваться, превращая их в живые щиты.


Главная трудность для тех, кто нашел временное убежище в ПВР, — справиться с эмоциональными потрясениями и ужасом, которые им пришлось пережить. В Ступино находятся только женщины и дети. У большинства из них на оккупированных территориях остались мужья, родители, дома — вся их прежняя жизнь. Страх за родных, неизвестность и разлука разрывают их сердца. Чтобы хоть как-то облегчить пребывание курянок и маленьких курян в Подмосковье, в рамках работы проекта московского женского движения приехали психологи разных профилей.

Фото: Daily Storm
Фото: Daily Storm

Самая большая проблема, с которой сталкиваются жительницы ПВР, — это накопленная агрессия. Чувство вины, смешанное с яростью, захлестывает их из-за неясных перспектив, тяжелого пути до Москвы и беспокойства за близких, оставшихся в Курской области.


«Наши встречи начинались не то чтобы негативно, скорее настороженно. На месте был местный психолог, одна на два ПВР, и с постоянным потоком людей ей физически тяжело справляться. Все время приезжают какие-то люди, но это больше похоже на разовые акции. Я называю это «мандариновая благотворительность»: приехали, сделали селфи, уехали», — говорит аналитический психолог, член общественного совета проекта «Женское движение «Единой России» в Москве Ольга Беляева.


По ее словам, некоторые женщины поначалу даже отказывались общаться, так как незадолго до этого приезжали другие специалисты, которые довели их до слез и уехали.


«Мы договорились, что будем работать с курянками онлайн и при необходимости приезжать снова и снова», — добавляет Ольга.


Она вспоминает два особенно ярких случая: «У женщины четверо детей, ей помогала бабушка, но она осталась с коровами, а мать — здесь с четырьмя детьми, один из которых грудной. Она просто не справляется, и таких многодетных семей там много. Наш психолог из Барнаула работала с маленьким мальчиком, ему лет пять. Он подошел к ней и начал красным фломастером что-то рисовать на ее одежде. Она спросила: «Малыш, что ты делаешь?» А он ответил: «Я кровь рисую». Это была его игра».

Среди тишины соснового леса и чистого детского смеха вдруг доносятся слова, режущие сердце:

Богу — Богово, вольному — воля,

Чтобы вера в победу окрепла.

Только знала б ты, как это больно —

Возрождаться, как феникс из пепла.


Подхожу ближе, заглядываю в актовый зал — там аншлаг. Родион Газманов поет для тех, кто пережил невообразимое. Лица в зале такие разные: у кого-то блестят слезы, кто-то крепко сжимает руки. За каждым из них скрывается своя история — история боли, утраты и надежды. Эти люди прошли через ад, но я смотрю на них и знаю одно: они возродятся, как феникс из пепла. Потому что русский народ — он не просто сильный. Он несломленный и несгибаемый.

#подмосковье #курская область #пвр #ступино #курск
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