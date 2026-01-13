Боевой путь генерала Сарварова: от первого выстрела холостым до управления операциями на Кавказе

Начальник Управления оперативной подготовки Генштаба, генерал-лейтенант Фанил Сарваров погиб 22 декабря прошлого года в результате взрыва автомобиля в Москве. В Следственном комитете сообщили, что под днищем авто была установлена взрывчатка. Сарварову было 56 лет.





По данным из открытых источников, в период с 1992-го по 2003 год он участвовал в боевых действиях в осетино-ингушском конфликте и контртеррористической операции в Чечне. Воспоминания боевых товарищей генерала публикует в своем Telegram-канале Анастасия Кашеварова.





Начало пути и первая чеченская кампания





Выпускник Казанского танкового училища лейтенант Сарваров в 1993 году был направлен во Владикавказ в 503-й гвардейский мотострелковый полк, где в условиях осетино-ингушского конфликта впервые применил холостые выстрелы из танковой пушки для разгона толпы, блокировавшей технику.





«Танки были в дефиците, десантники хотели вести преимущественно активные действия, потому нашу роту часто перекидывали. По сути, мы все время вели огневое воздействие: замечали цели, давили огнем. Продвижение было не сказал бы, что сильное. Прошли, определенный район заняли, окопались, посмотрели, что впереди. По нам постреляли, мы по ним постреляли, опять переместились на новое место. К 1 января 1995 года в роте осталось два офицера: я и мой брат Юрий Хруст. Командир роты Сарваров был ранен, зампотех роты — ранен, командир второго взвода Виталик Горин — ранен. На ходу — шесть или семь машин. Сарварову осколками пробило руку, мягкие ткани», — рассказал командир 1-го танкового взвода лейтенант Сергей Хруст.





Сарваров, получив ранение, продолжал руководить подразделением вплоть до развития гнойного процесса. Только после этого, по воспоминаниям сослуживцев, он понял, что «пора лечиться».





Вторая чеченская война





После окончания в 1999 году Военной академии бронетанковых войск по собственному желанию он был направлен в оперативный отдел штаба 58-й армии, где почти сразу оказался вовлечен в боевые действия. В августе того же года участвовал в операции в Дагестане по освобождению сел, захваченных чеченскими боевиками в Ботлихском районе. Основная задача легла на подразделения 58-й армии под командованием генерал-майора Владимира Шаманова.





После завершения дагестанской операции в середине сентября и заявления премьер-министра Владимира Путина об ошибочности Хасавюртовских соглашений началась активная подготовка к возобновлению боевых действий в Чечне. Федеральные войска пересекли административную границу 30 сентября.





К середине октября первоначальные задачи были выполнены: боевики вытеснены из районов севернее Терека. «Западная» группировка под командованием Шаманова, в составе которой действовал Сарваров, продвигалась наиболее быстро и первой вышла к Грозному с запада.





Как отмечают сослуживцы, успех во многом был обеспечен нестандартными решениями. Вместо движения по ожидаемым противником низинам, группировка заняла господствующие высоты Терского хребта, организовав на них сеть опорных пунктов с круговой обороной. Эта тактика, в разработке которой Сарваров, будучи представителем штаба и советником командующего, принимал непосредственное участие, позволила рассечь группировки боевиков и изолировать их друг от друга.





Ярким примером его личного участия стал эпизод 15 октября 1999 года, когда он вместе с Шамановым на вертолете отправился для спасения попавшего в засаду под Серноводском подразделения сибирского спецназа. Рискуя жизнью, они приземлились практически на линии огня, что позволило эвакуировать раненых и вывести оставшихся в живых бойцов.





Противостояние терроризму





После завершения активной фазы второй чеченской кампании в марте 2000 года уже подполковник Сарваров продолжил службу в оперативном отделе штаба 58-й армии во Владикавказе, со временем заняв должность заместителя начальника, а затем и исполняющего обязанности начальника отдела.





Суровым испытанием стал крупный теракт в Моздоке 1 августа 2003 года. Террорист на груженном взрывчаткой КамАЗе сумел прорваться на территорию военного госпиталя и осуществить подрыв. В результате взрыва погибли 52 человека, 82 получили ранения.





Новый командующий 58-й армией генерал-майор Соболев немедленно вызвал к себе начальника штаба и Сарварова. На вопрос командующего о порядке действий Сарваров доложил, что оперативная группа уже сформирована, колонна для выдвижения подготовлена, и они готовы к немедленному выезду на место.





Возглавив работу по ликвидации последствий, группа Сарварова продемонстрировала высокий уровень организации. Особое внимание он уделил взаимодействию с прессой, считая работу с обществом критически важной. Под его руководством пресс-конференции для журналистов проводились ежечасно, оперативно доводя актуальную информацию о ходе спасательных операций, принимаемых мерах и уточненных списках пострадавших.





Теракт в Моздоке стал импульсом для систематизации антитеррористической деятельности не только в войсках Северо-Кавказского округа, но и в Вооруженных силах в целом. По итогам анализа произошедшего Генеральным штабом была разработана и внедрена директива, устанавливающая уровни террористической опасности и четкий регламент действий для каждого из них, определяющая специально подготовленные силы и средства.





Предотвращение новой войны





Летом 2003 года подполковник Фанил Сарваров был переведен в штаб Северо-Кавказского военного округа (СКВО) на должность заместителя начальника отдела оперативного управления. Его привычка работать ночами, за что сослуживцы называли его совой, быстро стала востребованной в условиях постоянно напряженной обстановки в регионе.





В ночь на 22 июня 2004 года боевики предприняли масштабную атаку на объекты в Ингушетии, захватив Назрань и несколько других населенных пунктов. Из-за того, что все высшее командование округа в этот момент находилось на сборах в Волгограде, управление войсками было временно утрачено, что позволило нападавшим добиться первоначального успеха.





После смены руководства СКВО разведка получила данные о подготовке боевиками новой, еще более масштабной серии терактов и нападений в Ингушетии и Дагестане. Планировались атаки на военные части, захват стратегических объектов, что могло привести к смещению местных властей и переходу целых регионов под контроль боевиков.





Офицеры разведки, не зная, к кому из нового командования обратиться, пришли с этой информацией к Сарварову. Тот, оценив критичность момента, отметил, что боевики выбрали идеальное время: артиллерия была на учениях, части не укомплектованы, многие офицеры — в отпусках. Он принял решение немедленно действовать и организовал срочную разработку комплекса превентивных мер.





В течение нескольких часов под его руководством был подготовлен детальный план, который включал:





Немедленное прекращение сборов и возвращение артиллерии на боевые позиции.

Усиление охраны всех ключевых военных и государственных объектов.

Экстренный вызов офицеров и прапорщиков из отпусков.

Развертывание разведывательно-поисковых групп и устройство засад на вероятных маршрутах движения боевиков.





План был реализован в полном объеме. Действия, инициированные и организованные подполковником Сарваровым в условиях смены руководства, позволили сорвать масштабное наступление боевиков и предотвратить новую широкомасштабную войну на Северном Кавказе.