Недетские траты: как собрать первоклассника в школу и не разориться

В бюджетном варианте базовый набор для учащегося начальной школы удалось собрать за 4383 рубля. Несколько более дорогой и качественный — за 6928 рублей. Но это — необходимый минимум. Дополнительно наверняка понадобятся фломастеры, цветные ручки, картон, доска для пластилина, фартук, нитки с иголками, новые рабочие тетради, прописи и многое другое. Это, возможно, придется закупать несколько раз за учебный год. Сумма затрат может вырасти в два-три раза. А еще стоит помнить о школьной форме и спортивной одежде. Этот аспект мы не рассматривали в статье принципиально, поскольку каждый родитель выбирает одежду для ребенка на свой вкус и кошелек.

Необходимо также помнить о «сборах на шторы», экскурсии, билеты в театр и другие радости школьной жизни.

Коллективно и осознанно

Если вы уже мысленно считаете последние рубли, чтобы купить валерьянки, то мы спешим вас успокоить. Сэкономить можно, при этом не ущемив ребенка в правах и купив ему вожделенный ластик. Но для этого придется скооперироваться с родителями одноклассников вашего ребенка. Дело в том, что всевозможную канцелярку и даже учебники можно купить в два-три раза дешевле, если брать мелким оптом. А если скинуться не всем классом, а всей параллелью, то получится существенно сэкономить.

Однако организовать 25, а то и 100 взрослых людей — задача порой неподъемная. Да и дети не всегда в восторге от одинаковых пеналов-машинок и подставок-мишек. Поэтому для убежденных индивидуалистов мы подготовили другой лайфхак.

Обычно поход в школу — мероприятие, продуманное заранее, об этом известно за полгода-год. И именно этим надо пользоваться родителям. Как на 8 Марта тюльпаны продаются по цене алмазов, так и рюкзаки с тетрадками резко дорожают в августе. А вот посреди зимы ассортимент хоть и несколько беднеет, зато цены радуют.

Такие ухищрения тоже подходят не всем. Для самых ленивых или, наоборот, продвинутых любителей шопинга существует интернет: там можно раздобыть те же рабочие тетради по математике не за 660 рублей, а всего за 482, по предзаказу. Да и вообще в Сети многое можно найти дешевле.





Родители должны быть готовы к сюрпризам всегда, в том числе и после 1 сентября. Уже на первом собрании в школах часто просят скинуться на косметический ремонт, новые парты, шторы или даже компьютеры и подарки учителям. Важно помнить, что требовать с вас деньги нельзя, все взносы и пожертвования должны быть жестом доброй воли.





А вот на ежедневное питание в школьной столовой придется раскошелиться обязательно. В Москве обед для ученика начальных классов обойдется в 139 рублей. Бесплатное питание получают дети из социально незащищенных семей, дети-инвалиды и сироты.