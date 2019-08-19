Недетские траты: как собрать первоклассника в школу и не разориться

Сборы в школу волнительны для любого первоклассника: новый коллектив, первые уроки, классный руководитель, линейки и, судя по рассказам старшего брата, совершенно ужасные контрольные. Все это занимает и тревожит ребенка, однако у родителей проблемы посерьезнее: как собрать чадо в школу и не остаться без гроша в кармане? А еще желательно не влезть в долги, как это делают около 20% российских семей. Daily Storm собрал школьный starter pack для начальной и средней школы, а также полезные советы о том, как грамотно сэкономить на образовательном процессе.
В наш список необходимого школьнику вошли канцелярские принадлежности, учебники, которые точно придется купить, и некоторые другие мелочи, без которых нельзя обойтись. Мы подберем два комплекта для ученика младших классов, который живет в Москве. Первый — в недорогом и всем известном гипермаркете, а второй — в магазине средней ценовой категории.
В первой таблице мы подсчитали стоимость самых необходимых предметов, которые встречаются в большинстве родительских списков «к 1 сентября». Отметим, что в графе «дорогое» мы ограничивали свою фантазию, как могли: тот же школьный дневник может стоить и 600 рублей, а рюкзак — 5000. И это не предел.
Опыт показывает, что если разница между простым ластиком за девять рублей и стеркой-единорогом за 35 лишь во внешнем виде, то портфель за 5000 рублей, как правило, предпочтительнее дешевого аналога. У дорогого и баланс получше, и форму он держит хорошо. Он удобнее для крошки-первоклассника и создает меньше условий для развития сколиоза. Рюкзаки с принцессами, котиками, машинками или трансформерами стоят примерно одинаково, если у них сравнимое качество и функционал.
Надо иметь в виду, что часть купленного либо будет вскоре потеряно, либо изношено любимым чадом. Так что пеналы, ручки, карандаши, ластики и тетрадки родителям придется покупать снова и снова. И сумма в чеке будет только расти.
Идем дальше. Кроме базовой канцелярки, детям нужны пластилин, цветная бумага, ножницы, клей ПВА, клей-карандаш и другие мелочи.
Школьнику также придется приобрести и некоторые учебники — в добавление к тем, которые выдадут в библиотеке. В первом и последующих классах начальной школы потребуются прописи, рабочие тетради по некоторым предметам, учебники по английскому языку... Школьная программа в России стандартизированная, типовые учебные материалы будут стоить примерно одинаково, вне зависимости от магазина. Для понимания уровня цен, мы добавили в таблицу некоторое из того, что не войдет в набор первоклассника, но потребуется его старшим товарищам.
В бюджетном варианте базовый набор для учащегося начальной школы удалось собрать за 4383 рубля. Несколько более дорогой и качественный — за 6928 рублей. Но это — необходимый минимум. Дополнительно наверняка понадобятся фломастеры, цветные ручки, картон, доска для пластилина, фартук, нитки с иголками, новые рабочие тетради, прописи и многое другое. Это, возможно, придется закупать несколько раз за учебный год. Сумма затрат может вырасти в два-три раза. А еще стоит помнить о школьной форме и спортивной одежде. Этот аспект мы не рассматривали в статье принципиально, поскольку каждый родитель выбирает одежду для ребенка на свой вкус и кошелек.
Необходимо также помнить о «сборах на шторы», экскурсии, билеты в театр и другие радости школьной жизни.
Если вы уже мысленно считаете последние рубли, чтобы купить валерьянки, то мы спешим вас успокоить. Сэкономить можно, при этом не ущемив ребенка в правах и купив ему вожделенный ластик. Но для этого придется скооперироваться с родителями одноклассников вашего ребенка. Дело в том, что всевозможную канцелярку и даже учебники можно купить в два-три раза дешевле, если брать мелким оптом. А если скинуться не всем классом, а всей параллелью, то получится существенно сэкономить.
Однако организовать 25, а то и 100 взрослых людей — задача порой неподъемная. Да и дети не всегда в восторге от одинаковых пеналов-машинок и подставок-мишек. Поэтому для убежденных индивидуалистов мы подготовили другой лайфхак.
Обычно поход в школу — мероприятие, продуманное заранее, об этом известно за полгода-год. И именно этим надо пользоваться родителям. Как на 8 Марта тюльпаны продаются по цене алмазов, так и рюкзаки с тетрадками резко дорожают в августе. А вот посреди зимы ассортимент хоть и несколько беднеет, зато цены радуют.
Такие ухищрения тоже подходят не всем. Для самых ленивых или, наоборот, продвинутых любителей шопинга существует интернет: там можно раздобыть те же рабочие тетради по математике не за 660 рублей, а всего за 482, по предзаказу. Да и вообще в Сети многое можно найти дешевле.
Родители должны быть готовы к сюрпризам всегда, в том числе и после 1 сентября. Уже на первом собрании в школах часто просят скинуться на косметический ремонт, новые парты, шторы или даже компьютеры и подарки учителям. Важно помнить, что требовать с вас деньги нельзя, все взносы и пожертвования должны быть жестом доброй воли.
А вот на ежедневное питание в школьной столовой придется раскошелиться обязательно. В Москве обед для ученика начальных классов обойдется в 139 рублей. Бесплатное питание получают дети из социально незащищенных семей, дети-инвалиды и сироты.