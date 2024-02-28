В Евразийской экономической комиссии разъяснили ситуацию с запретом стевии

В Евразийской экономической комиссии разъяснили ситуацию с запретом подсластителя стевия. Одну из разновидностей этого сахарозаменителя по-прежнему можно использовать в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).





«В список запрещенных попала лишь одна из разновидностей стевии — подсластитель без индекса. Подсластитель с номером Е960, стевиолгликозид, не оказался в этом перечне. Эта пищевая добавка с абсолютно ясными, понятными и очень четко определенными характеристиками качества. Производители могут использовать ее в своих продуктах, но с допустимой концентрацией, в рамках обновленного документа», — рассказали Daily Storm в Департаменте протокола и организационного обеспечения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).





Стевия от остальных сахарозаменителей отличается сильной сладостью даже в малых количествах и нулевой калорийностью. «Поэтому ее часто использовали те, кто соблюдает диету, и больные диабетом», — отметили в комиссии.





Некоторые добавки, которые с 27 февраля запретили в странах ЕАЭС, «просто становятся не нужны в технологическом плане, в отношении других появляются новые научные данные по их влиянию на организм человека», сообщили в Евразийской экономической комиссии.





Всего 27 февраля запрет на использование в странах ЕАЭС введен в отношении 19 пищевых добавок.





В Евразийской экономической комиссии уточнили, что вступившие в силу изменения обновляют около 70% текста технического регламента. Был значительно расширен список «вкусоароматических веществ для производства пищевых ароматизаторов, для каждого из которых установлены содержание основного вещества, область применения и максимальный допустимый уровень содержания в пищевой продукции».





В основу решений по использованию ряда добавок легла проведенная Россией в 2013-2022 годах работа «в части оценки возможных рисков здоровью населения отдельных пищевых добавок».