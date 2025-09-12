ЦБ снизил ключевую ставку на 1%. Чего ждать россиянам

В пятницу, 12 сентября, Центральный банк объявил о снижении ключевой ставки на один процентный пункт. Эксперты обсуждают, как это повлияет на инфляцию, цены и ипотеку в ближайшие месяцы, особенно к Новому году.





Ставка и цены: осторожное снижение





Снижение ставки — это реакция ЦБ на охлаждение деловой активности и замедление инфляции, считает Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков УК «Альфа Капитал».





«Инфляция действительно снижается, хотя полностью она никуда не исчезает. В этом году рост цен будет меньше, чем в прошлом», — сказал эксперт.





Он отметил, что снижение ставки пока не гарантирует резкого удешевления потребительских товаров, поскольку инфляционные ожидания бизнеса остаются высокими.





Ипотека: новые кредиты станут доступнее





Снижение ключевой ставки влияет на ставки по всем кредитам, включая ипотеку, но главным фактором для рынка жилья остаются государственные программы, пояснил экономист Андрей Нечаев.





«Ставка повлияет на новые кредиты, но текущие займы и высокая стоимость ипотеки остаются ограничением для большинства россиян. Без поддержки государства резкого роста выдачи ипотеки ждать не стоит», — подчеркнул экономист.





По его словам, рынок недвижимости пока неактивен из-за высоких ставок, а льготная ипотека для отдельных категорий населения лишь частично компенсирует ситуацию.





Что дальше ждать от ЦБ





По мнению Андрея Нечаева, ЦБ действует осторожно, эффект будет, но не сразу.





«Снижение ставки всего на один процентный пункт говорит о том, что регулятор не уверен, что снижение цен носит устойчивый характер. Возможно, в конце года будет еще корректировка».





Эксперты отмечают, что снижение ставки поддержит экономику и кредиты для новых заемщиков, но резкого падения цен на товары и услуги ждать не стоит.





По словам аналитиков, ключевая ставка ЦБ остается инструментом влияния на экономику, но основное влияние на потребителей проявится в новых ипотечных и кредитных продуктах. Для текущих заемщиков существенных изменений не будет, а давление на инфляцию сохраняется.