Подорожают ли в России айфоны и другая техника после начала конфликта на Ближнем Востоке?

Из Дубая в Россию поставляют продукцию Apple, Dyson и другую технику. С 28 февраля из-за обострения конфликта между США и Ираном было закрыто воздушное пространство над странами Ближнего Востока. Аэропорты Дубая на время приостановили свою работу. Но дефицита товаров точно не будет, а подорожание цен возможно лишь на единицы процентов, заверяют продавцы техники. А некоторые позиции могут и вовсе подешеветь.





«Дубай — мировой логистический хаб: вокруг множество аэропортов, оборот только одной из более 40 зон свободной торговли ОАЭ — около четырех триллионов долларов. Сломать эту логистику не получится, аэропорты рано или поздно откроют, хотя сейчас возможно временное формирование альтернативного коридора», — говорит CEO и управляющий партнер международного онлайн-ретейлера «Дубайский экспресс» Никита Терехов.





Одна из возможных альтернатив — национальное авиационное туристическое агентство и оператор международного аэропорта Дубая (DNATA) предложит схему с транзитом товара по земле, в аэропорты Омана либо Саудовской Аравии. И это не единственная возможность, заверяет представитель компании.





Партнер группы компаний Inventive Retail Group (управляет магазинами re:Store, Samsung, Lego и другими) Тихон Смыков тоже подчеркивает, что есть альтернативные маршруты поставок.





«Пока будем перестраивать [маршруты поставок], все [обострение конфликта] и закончится, — говорит он. — Мы сейчас для себя смотрим, как это все перебалансировать и точно перебалансируем. Но может стать чуть дороже, потому что все-таки с Дубаем наиболее интенсивное авиасообщение».





Даже если конфликт затянется на месяцы или годы, маршруты поставок удастся перестроить, заверил Смыков.





«Дубай — там же ничего не делают, это хаб, где все собирается. Что дорого стоит, то и летит. Что дешевое — например, одежда, обувь — то отправляют на кораблях», — поясняет он.





В пресс-службе «М.Видео» отметили, что импортная электроника поступает в Россию не только из ОАЭ, но и из Китая, Индии, стран СНГ и других направлений. Некоторые поставки могут задерживаться, но значительных рисков нет.





«В случае краткосрочных логистических ограничений возможны временные сдвиги сроков поставок по отдельным партиям, однако рынок уже адаптирован к работе в условиях альтернативной логистики. Существенных системных рисков для ассортимента мы на данный момент не видим», — заявили в магазине.





В компании не видят предпосылок для резкого изменения цен на технику. «Что касается ценовой динамики, влияние могут оказывать изменение логистических затрат и валютные колебания. При этом укрепление рубля способно частично компенсировать возможные издержки», — добавили в пресс-службе ритейлера.