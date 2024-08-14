В России сократят посевы пшеницы. Что будет с хлебом в стране?

В России наметилась тенденция к сокращению посевов пшеницы, что вызывает обеспокоенность у аграриев и экспертов в сельскохозяйственной отрасли. Основная причина — высокая экспортная пошлина на зерно, которая делает выращивание пшеницы экономически невыгодным. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский призывает государство пересмотреть политику экспортных пошлин для восстановления объемов производства и экспорта пшеницы.





На данный момент Россия занимает 26% мирового рынка экспорта пшеницы. Однако, по словам Злочевского, в этом году эта доля не только не увеличится, но и может не оправдаться. Из-за снижения рентабельности производства до -1% многие аграрии вынуждены сокращать посевы, переключаясь на более выгодные сельскохозяйственные культуры.





Согласно Злочевскому, поддержка государства в виде субсидий недостаточна для решения проблемы. Он считает, что отмена пошлины могла бы стимулировать производителей вновь инвестировать в производство пшеницы, увеличивая объемы и обеспечивая внутренний рынок.





«Пшеница убыточна, поэтому у нас сокращаются посевы. Мы просто сократили ее выращивание для экспорта. Дело в том, что пшеничную экономику разрушает пошлина. Она вынимает огромное количество денег у крестьян, из-за этого пшеницу невыгодно сеять, поэтому все переключаются на другие культуры. Уберите эту пошлину — и все станет на место, все будет нормально. Будем дальше выращивать пшеницу, будем дальше наращивать производство», — поделился своим мнением с Daily Storm Аркадий Злочевский.





Простые фермеры, например, такие как аграрий из Волгограда, также сталкиваются с финансовыми трудностями. Он рассказал Daily Storm, что государственные пошлины лишают его значительной доли прибыли, это делает невозможным обновление техники.





«Моя выручка составляет 200 миллионов рублей, но пошлины отбирают у меня значительную часть этой прибыли, — говорит фермер. — Полученные субсидии в 1 300 000 рублей не покрывают даже минимальных потребностей. В таких условиях я не могу позволить себе обновление техники и вынужден ремонтировать старую».





На пресс-конференции 13 августа Аркадий Злочевский подробно остановился на проблемах зерновой отрасли. Он подчеркнул, что сокращение посевов пшеницы уже неизбежно и к 2025 году объем экспорта может значительно уменьшиться из-за отсутствия достаточных финансовых ресурсов.





Несмотря на это, эксперты уверяют, что дефицита хлеба в стране не предвидится. Накопленных запасов пшеницы достаточно для обеспечения внутренних нужд на несколько десятилетий вперед.