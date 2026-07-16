В Российском зерновом союзе оценили заявления ВСУ об атаках на российские сухогрузы и риски для экономики

Силы беспилотных систем Украины заявили, что якобы за последние две недели поразили в Азовском бассейне свыше 130 российских судов, в том числе перевозивших большие объемы зерна. Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил Daily Storm, что сомневается в подобных утверждениях, и отметил, что еще с прошлой пятницы РФ приостановила отгрузку зерна в этом регионе.

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«Из Азовского бассейна мы не грузим. Поэтому что там могли поразить?» — сказал он.





Злочевский отметил, что на Азовский бассейн приходилась четверть всего зернового экспорта России. Насколько сильно пауза отразится на экономике, покажет лишь время.





«Последствия будут зависеть от того, насколько долго продлится эта приостановка отгрузок. Если все быстро рассосется, то ничего страшного не произойдет, а если это затянется, то зерну некуда будет деваться: его можно переадресовать в Новороссийск, на крупнотоннажные отгрузки, но это дополнительные затраты, и экономически мы точно пострадаем», — резюмировал он.





В Минобороны России официально не подтвердили поражение российских судов в Азовском бассейне.