«Ѓлавное, чтоб на любовь не нагадал»: экс-тренер «Локомотива» Билялетдинов высказался о поиске таролога для казанского ФК «Сокол»

Казанский футбольный клуб «Сокол» разместил вакансию таролога на портале hh.ru. В «Соколе» готовы предложить зарплату 300 тысяч рублей специалисту, который будет составлять индивидуальные астрологическое прогнозы футболистам, проводить консультации и групповые сеансы для всей команды. Бывший тренер казанского «Рубина» и московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов назвал похвальным стремление боссов «Сокола» к поиску нестандартных путей к успеху. Однако, напомнил эксперт, не тарологи, не психологи и не диетологи выходят на футбольное поле, поэтому самое главное — качество игроков и тренировочный процесс.





«Отношусь с юмором к применению тарологов. Как и ясновидящих. Осталось им только шамана с бубном куда-нибудь к команде приспособить! Я не привык воспринимать на полном серьезе, чтоб в команде сидеть вместо зеленого поля за зеленым сукном и раскидывать картишки... Главное, чтоб таролог на любовь не нагадал вместо работы! Давайте кофе все попьем, а потом на кофейной гуще каждый будет гадать, играть ему в составе в ближайшем матче или нет», — сказал Daily Storm Билялетдинов.





Он не отрицает, что подобные инициативы руководства «Сокола» привлекают внимание общественности и СМИ. Но футбол такая штука, что надо преодолевать сопротивление соперника, отметил специалист. И посоветовал казанцам думать прежде всего о подборе игроков и качественных занятиях перед поединками.





«Есть поговорка: «Как потопаешь — так и полопаешь». Все-таки главный критерий успеха — подбор игроков. Из глины пулю не вылепишь. От того, как ты тренируешься, в большей степени зависит качество игры. Не от тарологов, диетологов, неврологов, психологов. Это все дополнение к тренировочному процессу», — считает Билялетдинов.





При этом тренер обратил внимание, что «Сокол» — амбициозный клуб и «они везде хотят добиться результата и подключают различные способы», ведь никто раньше тарологов к работе не привлекал. «Команда эта такая живая, не «болотная», — заключил собеседник.





Об идее казанского клуба привлечь опытного специалиста, умеющего составлять индивидуальные астрологическое прогнозы футболистам, ранее высказался известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он выразил мнение, что «Соколу» нужен «таролог-сексопатолог». «Если будет такого профиля специалист, то сразу дела пойдут на лад», — иронично заметил журналист.





«XXI век на дворе, поэтому самое время. Глядишь, там еще и психотерапевты подтянутся. Главврач Маргулис может тоже ребятам телевизор запретить», — добавил Губерниев в комментарии «Советскому спорту».





ФК «Сокол», основанный в 2018 году, опубликовал вакансию опытного таролога после выхода программы «Натальная карта». Ее гостем стал бывший нападающий сборной России Артем Дзюба. В выпуске ведущие в том числе рассказали, как разместить игроков на поле согласно их астрологическим данным. Сейчас «Сокол» занимает пятое место в турнирной таблице Второй лиги.