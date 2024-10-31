Make Halloween great again! Трамп с простреленным ухом, Ким Чен Ын с ракетой и другие политические костюмы на Хэллоуин на маркетплейсах

В ночь на 1 ноября в мире празднуют Хэллоуин. Трамп с простреленным ухом, Ким Чен Ын с ракетой, «Американская история ужасов с Байденом» и «Ведьмы за Камалу!» — рассказываем, какие политические костюмы на День всех святых можно найти на маркетплейсах.
Костюмы на «самый страшный праздник в году» представлены на российских маркетплейсах, в том числе маски Дональда Трампа с простреленным ухом, Джо Байдена, Владимира Зеленского. Правда, маски политиков не так популярны, как, например, классические костюмы ведьм — у последних ассортимент гораздо шире.
Хэллоуин в особенном почете у американцев — у них он второй по популярности и по тратам на праздники после Рождества.
На самом посещаемом маркетплейсе в США Amazon можно найти костюм Ким Чен Ына с ракетой; того же Трампа с простреленным ухом; наряды, которые выглядят так, будто обладатель костюма сидит на плечах у экс-президента США или лидера КНДР. Еще продаются парики «волосы Трампа», а также маски Байдена и Камалы Харрис.
На Amazon много хэллоуиновских футболок с забавными надписями: пародия на предвыборный лозунг Трампа — «Сделаем Хэллоуин великим снова!»; «Ведьмы за Камалу!»; «Американская история ужасов с Байденом»; «Счастливого э-э-э... сами знаете чего!» — с намеком на забывчивость действующего президента США.
Популярна тема с представлением политиков в виде клоунов: футболки с надписью «Цирк. Самое глупое шоу на Земле», на которой изображены сразу несколько американских президентов и участников предвыборных гонок.
В России отмечать «самый страшный праздник в году» официально не запрещено, но православная церковь в последние годы активно выступает против празднования. В январе 2024 года патриарх Кирилл заявил, что Хэллоуин противоречит «историческим, нравственным и религиозным ценностям России».