Make Halloween great again! Трамп с простреленным ухом, Ким Чен Ын с ракетой и другие политические костюмы на Хэллоуин на маркетплейсах

В ночь на 1 ноября в мире празднуют Хэллоуин. Трамп с простреленным ухом, Ким Чен Ын с ракетой, «Американская история ужасов с Байденом» и «Ведьмы за Камалу!» — рассказываем, какие политические костюмы на День всех святых можно найти на маркетплейсах.





Костюмы на «самый страшный праздник в году» представлены на российских маркетплейсах, в том числе маски Дональда Трампа с простреленным ухом, Джо Байдена, Владимира Зеленского. Правда, маски политиков не так популярны, как, например, классические костюмы ведьм — у последних ассортимент гораздо шире.