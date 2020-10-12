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Наркотики, одежда и рестораны: на что тиктокер Даня Милохин тратит свои миллионы
Как распоряжается деньгами кумир миллионов детей Коллаж: © Daily Storm
Хайп

Наркотики, одежда и рестораны: на что тиктокер Даня Милохин тратит свои миллионы

Как распоряжается деньгами кумир миллионов детей

Коллаж: © Daily Storm

Российское издание Forbes составило рейтинг самых высокооплачиваемых тиктокеров. Список ожидаемо возглавил любимчик школьников Рахим Абрамов — за год парень из Узбекистана заработал 10,47 миллиона рублей. На втором месте — «первая леди» TikTok Дина Саева с 4,93 миллиона. «Самый низкий качок России» Алексей Савко — на третьем, у него 4,81 миллиона.


Наибольший же интерес нашей редакции из топа вызвал 18-летний Даня Милохин: он хоть и занял шестое место с 2,87 миллиона рублей за год, но именно его персона чаще всего фигурирует в интернет-скандалах и материалах отечественного глянца. Пока все пишут о его доходах, Daily Storm подсчитал расходы молодого блогера, и речь пойдет о семизначных числах.


Ежемесячно Милохин тратит порядка миллиона — к примеру, за май у молодого человека ушло 1 095 503 рубля, 817 115 из них — переводы, 131 816 — траты в супермаркете и 81 816 были израсходованы в ресторанах. В апреле сумма чуть поскромнее — всего 882 125 рублей, большую часть из которой (595 160 рублей) Даня куда-то перевел. Однажды, как хвастался сам блогер, он и вовсе потратил почти 1,4 миллиона за 21 день, причем затрудняется ответить, на что.


На гардеробе молодой тиктокер не экономит и постоянно появляется на публике в дорогостоящей брендовой одежде — на парне вполне может быть надета чья-то годовая зарплата. Так, на шоу «Вписка» он пришел в образе за 318 тысяч рублей: 74 тысячи — худи Vetements, 80 тысяч — кроссовки Balensiaga, штаны Palm Angels, часы Tissot и цепь на шею по 40 тысяч, серьга за 30 тысяч, а футболка Off-White обошлась в 20 тысяч.


Судя по сообщению Telegram-канала «Курятник», часть его денег может уходить и на наркотики: в сентябре в интернет слили переписку, на которой Милохин обсуждает покупку 10 граммов «кристаллов». Так на наркоманском сленге называют мефедрон или MDMA. Парень неоднократно признавался, что употреблял наркотики с 16 лет, но, по заявлению самого Дани, «сумел завязать».


Трудно представить, как с такими расходами возможно накопить на собственный автомобиль или даже на жилье, но недвижимость и машина есть в списке желаемого Милохина — он уже присматривается к модельному ряду Corvette и планирует в будущем приобрести участок и построить дом.


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#tiktok #тикток #милохин
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