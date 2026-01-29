Новости
«Пусть идут в жопу со своим списком!»: рэпер Жиган отреагировал на санкции ЕС
Артист заявил, что воспринимает включение в европейский ограничительный список как подтверждение своей позиции Рома Жиган
Рома Жиган Фото: ВКонтакте / Рома Жиган

Рэпер Рома Жиган прокомментировал свое включение в новый пакет санкций Европейского союза. В разговоре с Daily Storm артист резко высказался о решении европейских чиновников и заявил, что считает это знаком верности собственным убеждениям.


По словам Жигана, он уже не первый год фигурирует в различных ограничительных списках и воспринимает это спокойно.


«Я рад, что с 2015-го или 2016 года я нахожусь на сайте «Миротворец»*. Я рад, что совсем недавно меня Зеленский в личный свой список внес. И я рад, что попал в санкционный список Евросоюза», — сказал он.


Согласно решениям ЕС, активы артиста на территории стран союза подлежат заморозке, а въезд в ЕС для него будет закрыт. Однако сам Жиган подчеркнул, что эти меры не имеют для него значения.


«Я на правильном пути, я все делаю правильно. Плевать я хотел на Евросоюз!» — заявил он, добавив, что считает Россию лучшей страной на Земле. В завершение артист эмоционально резюмировал: «Так что пусть идут в жопу со своим санкционным списком!»


Помимо Жигана, в новый санкционный перечень ЕС вошли и другие российские медиаперсоны, в том числе телеведущие и спортивные комментаторы Дмитрий Губерниев и Павел Зарубин, дикторы центрального телевидения Екатерина Андреева и Мария Ситтель. Ограничения также затронули артиста балета Сергея Полунина.


* Информационный ресурс «Миротворец» признан экстремистским и запрещен к распространению на территории Российской Федерации.

