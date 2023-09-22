«Сам Пригожин носил!»: какие сувениры с символикой ЧВК «Вагнер» продают на Avito и сколько это стоит

Не успели главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина предать земле, как на сайте Avito уже вовсю торгуют сувенирами с его именем. Тут вам и написанная им книжка про индрагузиков, и патриотические наклейки, и даже нашивки на форму. Сколько это стоит, как выглядит и почему, по мнению продавцов, вы должны купить все это именно сегодня?





Про книжку «Индразузик» все уже в курсе. Евгений Пригожин когда-то написал ее для своих детей и выпустил тиражом в тысячу экземпляров.





Среди обладателей издания были и директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский, и писатель Даниил Гранин, и музыкант Мстислав Ростропович. А теперь им может оказаться любой желающий. Только за деньги. За очень большие деньги. Видимо, настолько большие, что цена не указана. Для понимания: еще недавно этот лот оценивался в 3,6 миллиона рублей.





«Не упустите возможность вложить свои средства в это уникальное литературное произведение, которое может стать ценным активом в вашем портфеле инвестиций, — говорится в объявлении. — Обратите внимание, что это эксклюзивное издание находится в идеальном состоянии, что делает его еще более ценным и привлекательным».