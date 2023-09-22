«Сам Пригожин носил!»: какие сувениры с символикой ЧВК «Вагнер» продают на Avito и сколько это стоит

Не успели главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина предать земле, как на сайте Avito уже вовсю торгуют сувенирами с его именем. Тут вам и написанная им книжка про индрагузиков, и патриотические наклейки, и даже нашивки на форму. Сколько это стоит, как выглядит и почему, по мнению продавцов, вы должны купить все это именно сегодня?
Про книжку «Индразузик» все уже в курсе. Евгений Пригожин когда-то написал ее для своих детей и выпустил тиражом в тысячу экземпляров.
Среди обладателей издания были и директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский, и писатель Даниил Гранин, и музыкант Мстислав Ростропович. А теперь им может оказаться любой желающий. Только за деньги. За очень большие деньги. Видимо, настолько большие, что цена не указана. Для понимания: еще недавно этот лот оценивался в 3,6 миллиона рублей.
«Не упустите возможность вложить свои средства в это уникальное литературное произведение, которое может стать ценным активом в вашем портфеле инвестиций, — говорится в объявлении. — Обратите внимание, что это эксклюзивное издание находится в идеальном состоянии, что делает его еще более ценным и привлекательным».
Из вариантов побюджетнее — газета «Коммерсантъ» от 24 августа 2023 года, в которой сообщается, что Пригожина больше нет, а «Вагнер» потерпел небоевое поражение».
«Номер в коллекцию, — сообщает продавец. — Был быстро раскуплен».
Цена вопроса — 499 рублей. Экземпляр вышлют аккурат из Петербурга.
Не интересуетесь раритетами, но любите посидеть за рулем? Самое время приобрести автомобильный ароматизатор Wagner.
«Два запаха: ваниль и капучино, — рассказывается на Avito. — Отличный символический подарок другу или знакомому. Отправка по всей России».
Всего 150 рублей — и все вокруг знают, что вы в теме!
Там же продают и всевозможные патриотические стикеры. Причем, упоминая фамилию Пригожина, авторы аккуратно поясняют, что он из «Вагнера». Наверное, чтобы не путали с мужем Валерии.
Что настораживает, так это цена — 25 рублей за штуку. А тут и доставка, и «гарантия возврата денег, если товар не подойдет».
Ну и напоследок о самом главном. Какой тут «Индрагузик», какие суровые мужские ароматизаторы с ванилью и капучино! То ли дело настоящая вагнеровская нашивка, которую доставят прямиком из Барнаула, и всего… за 66 миллионов рублей!
«Патч для формы ЧВК «Вагнер», — гордо сообщает владелец. — Сам Пригожин его носил!»
Напомним, что глава ЧВК «Вагнер» погиб 23 августа 2023 года в результате авиакатастрофы. Его самолет выполнял рейс по маршруту Москва — Санкт-Петербург, однако вскоре после вылета начал терять высоту и разбился рядом с селом Куженкино Тверской области.
Комментируя произошедшее, Владимир Путин назвал Пригожина талантливым человеком со сложной судьбой.
«И ошибки у него были серьезные в жизни, добивался он результатов нужных, — сказал он, — и для себя, и для, когда я его просил, общего дела, как в эти последние месяцы».