В ЛДПР отказались наливать бесплатно на встрече с депутатом Госдумы, за что получили шквал критики

Столичная ячейка ЛДПР пригласила простых граждан выпить пива в честь Международного дня бармена, который отмечается 6 февраля. Главным гостем станет депутат Госдумы Станислав Наумов, а само мероприятие пройдет в формате «каждый платит за себя». Пользователи Сети сочли подобное предложение насмешкой над гостями. Однако Наумов заявил, что платить за себя в баре — это «хороший принцип свободных людей», которых не подкупишь кружкой пива. И вообще, по словам депутата, это не какая-то вечеринка, а акт народного контроля в рамках закона о «наливайках». Ради этого парламентарий готов работать сверхурочно.





«Во вторник, 6 февраля, московское городское отделение ЛДПР и депутат Госдумы Станислав Наумов приглашают наших подписчиков отметить Международный день бармена. Мероприятие состоится в неформальной обстановке в ресторане Кrombacher Beer Kitchen. <...> Важно: каждый свой счет оплачивает сам», — гласит анонс в Telegram-канале московских либерал-демократов.





В политических Telegram-каналах посмеялись над уточнением о том, что каждый гость будет оплачивать свой счет самостоятельно, тем более — в заведении с ценником выше среднего.





Депутат ЛДПР и гвоздь программы Станислав Наумов объяснил Daily Storm, что столичный актив партии в своей задумке «не углублялся в конспирологические теории».





«Они спросили, готов ли я по пути домой вместе с ними зайти и поздравить людей с их профессиональным праздником. Это не значит, что мы там будем устраивать какую-то вечеринку. И не факт, что мы будем там надолго задерживаться. <...> Я не хочу ханжески говорить, что я буду пить молочный коктейль. Нет, я закажу себе маленькую кружку пива, выпью ее и пойду домой. Отечественную «Балтику». Если не будет, то чай попрошу», — рассказал политик.





Наумов также встал на защиту организаторов, посчитавших излишним тратить деньги на участников праздника.





«Каждый платит за себя сам» — это, вообще, хороший принцип свободных людей. Никто никому ничего не должен и, грубо говоря, за кружку пива не становится сторонником или противником какой-то политической силы», — выразил мнение либерал-демократ.





Парламентарий добавил, что мероприятие не является частью предвыборной программы ЛДПР в президентской гонке. По его словам, встречу стоит расценивать просто как повод пообщаться и познакомиться поближе.





«Это расширяет круг общения — у нас многие люди страдают от одиночества. Может быть, кто-нибудь познакомится, кто-нибудь влюбится друг в друга», — предположил депутат.





Наумов также напомнил, что недавно Госдума приняла закон о «наливайках», который должен в том числе отрегулировать работу питейных заведений и повысить качество продаваемого алкоголя. Поэтому сам депутат на празднике намерен узнать о быте и проблемах представителей барменского цеха. По мнению Наумова, бармен в этом не только «лучший эксперт, но в том числе и нарколог».

«Во всех городах в День бармена и в обычный день каждый депутат ЛДПР будет проверять, соблюдаются ли эти строгие требования, которые должны защищать интересы жителей многоквартирных домов, исключить попадание ядовитого метанола в спиртные напитки. Поэтому считайте это нормальным народным контролем», — объяснил главную цель встречи Наумов.





Народный избранник заверил, что подобные мероприятия станут еженедельной практикой. Сам Наумов не намерен останавливаться на сегодняшнем застолье и уже в эту пятницу возьмет на себя дополнительную нагрузку.





«Мне говорили, что в пятницу прилично ходить куда-то вечером. Я буду по делам в пятницу в Петербурге, и мы с коллегой Павлом Иткиным обязательно зайдем в один из популярных культурных объектов. Убедимся, что они не закрылись и что законопослушные владельцы таких заведений только выигрывают от того, что мы приняли закон о «наливайках». С петербургской организацией обязательно сходим и посмотрим, как у них это дело организовано», — отметил депутат Госдумы.