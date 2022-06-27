«В одной руке смартфон, другой крестятся»: почему поклоннице Шатунова не стоило снимать его в гробу

«Вы нормальные???? — спрашивает она на своей странице Instagram*. — Вообще-то вы просили, чтобы я засняла. Я не понимаю. Если бы я хотела без вас, то и не снимала. А просто была там, как и хотела. Вы глупые люди что ли????? Или злые???» (орфография и пунктуация автора сохранены)





В недоумении от такого поступка и парапсихолог Сергей Ланг. С прижизненными снимками понятно. Их надо беречь и хранить. Но чтобы в гробу!





«Безусловно, я понимаю, почему людям хочется сделать подобное фото, — поясняет он Daily Storm, — но это очень опасно. Мы соединяем энергетику покойного человека со своей, живой! И неважно, кто он. Неважно, что звезда. Важно то, что он уже ушел и находится в загробном мире».





Как считает Ланг, подобные эксперименты могут обернуться и против самого снимающего. Например, проявиться в виде тяжелой депрессии или болезни. И хорошо, если у него сильная энергетика. А если нет?





«Ведь такая фотография подозревает что? — спрашивает Сергей. — Что время от времени ты будешь открывать телефон и на нее смотреть, и это лишнее напоминание. Человека над помнить живым, а не показывать, что у тебя есть снимок мертвого Шатунова! В этом очень сильная негативная составляющая».