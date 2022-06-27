«В одной руке смартфон, другой крестятся»: почему поклоннице Шатунова не стоило снимать его в гробу

Парапсихолог Сергей Ланг объяснил, почему девушке из Орска, которая устроила Юрию Шатунову посмертную фотосессию в гробу, ни в коем случае не стоило так поступать. Дело в том, что каждый такой снимок хранит негативную информацию, и никто не знает, чем это аукнется. Поэтому их лучше затереть, говорит ясновидящий, и вспоминать усопших такими, какими они были при жизни. Это гораздо полезнее и нам, и им.
Траурный зал Троекуровского кладбища. Гроб с Шатуновым и нескончаемый поток людей, многие из которых держат включенные смартфоны. Снимать не возбраняется. Но только деликатно и со стороны. Однако одной из девушек так хочется запечатлеть его с красивого ракурса, что она даже встает на цыпочки. Хотя кого именно она фотографирует, так сразу и не разберешь. Если судить по позе, возможно, что и саму себя.
«Скрепненько, духовненько», — пишет кто-то из россиян в социальных сетях.
«В одной руке смартфон, другой крестятся!» — возмущаются другие.
«В рамочку, наверное, вставят и повесят в гостиной», — иронизируют третьи.
Как выяснилось позже, девушку зовут Наталья Духова. Она живет в Орске, где занимается продажами элитного парфюма и ведет блоги для покупательниц. Для них же, утверждает блондинка, и делались эти снимки.
«Вы нормальные???? — спрашивает она на своей странице Instagram*. — Вообще-то вы просили, чтобы я засняла. Я не понимаю. Если бы я хотела без вас, то и не снимала. А просто была там, как и хотела. Вы глупые люди что ли????? Или злые???» (орфография и пунктуация автора сохранены)
В недоумении от такого поступка и парапсихолог Сергей Ланг. С прижизненными снимками понятно. Их надо беречь и хранить. Но чтобы в гробу!
«Безусловно, я понимаю, почему людям хочется сделать подобное фото, — поясняет он Daily Storm, — но это очень опасно. Мы соединяем энергетику покойного человека со своей, живой! И неважно, кто он. Неважно, что звезда. Важно то, что он уже ушел и находится в загробном мире».
Как считает Ланг, подобные эксперименты могут обернуться и против самого снимающего. Например, проявиться в виде тяжелой депрессии или болезни. И хорошо, если у него сильная энергетика. А если нет?
«Ведь такая фотография подозревает что? — спрашивает Сергей. — Что время от времени ты будешь открывать телефон и на нее смотреть, и это лишнее напоминание. Человека над помнить живым, а не показывать, что у тебя есть снимок мертвого Шатунова! В этом очень сильная негативная составляющая».
Не стоит удивляться, говорит парапсихолог, и тому, что звезды уходят уходят одна за другой. Сначала — Пьер Нарцисс, теперь — солист «Ласкового мая», и оба не дотянули и до 50.
«Если мы возьмем популярных людей, то заметим, что большинство из них умирает молодыми, — объясняет мужчина. — Что Владимир Высоцкий, что Фредди Меркьюри — всем им было чуть за 40. Просто у каждого человека своя программа и своя миссия. И если он уходит, значит, все, что он мог сделать, он уже сделал. Но в любом случае Шатунов уже вошел в историю, его любили и любят все. Поэтому он не умер. С точки зрения духовной он продолжает оставаться вместе с нами».
Прощание с Юрием Шатуновым прошло в два этапа. Вчера, 27 июня, его устроили для поклонников. Сегодня — для родных и коллег. Затем артиста кремируют и предадут земле. Одна часть праха будет похоронена на Троекуровском кладбище, другую увезут в Германию и развеют над любимым озером певца. Обе церемонии пройдут в закрытом режиме.
*Instagram запрещен на территории России.