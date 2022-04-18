«Возможно, они на Украине»: уфологи предположили, почему в России перестали наблюдаться НЛО

Российские уфологи прокомментировали заявления западных ученых о том, что после начала спецоперации на Украине там вдруг резко повысилась активность НЛО. В небе над Киевом и другими городами Незалежной то и дело замечают странные светящиеся объекты, которые словно патрулируют территорию и пытаются понять, что же там происходит. Вы скажете, бред? Как знать. Специалисты считают, что это может быть правдой.
О том, что над Украиной зафиксировано нечто инопланетное, одним из первых сообщил уфолог-блогер Скотт Уаринг. По словам ученого, замеченный им объект чуть пульсировал на фоне темного неба и привлек его внимание тем, что совершал крайне странные маневры. Например, мог лететь строго горизонтально, а потом круто взять вверх. Зависнуть на месте, а после рвануть к земле. Версии с вертолетами и истребителями, уточнил Уаринг, не принимаются. Человеческая техника до такого еще не дошла!
Позднее о том же самом начали говорить и рядовые украинцы, снимающие на телефоны то светящиеся шары, то переливающиеся «сигары». Как будто бы в небо взяли и запустили хвостик от северного сияния! Но если это действительно НЛО, то что им нужно?
Между тем, по мнению президента Уфологического сообщества Бориса Шуринова, верить подобным роликам наивно и смешно. Возможно, в момент съемки по небу проплывало очередное творение Илона Маска. Да и время сейчас какое, поэтому любое средство поражения принимается за летающую тарелку. Но то, что они действительно существуют, утверждает он, несомненно.
А вообще, говорит Шуринов, распознать НЛО просто: им свойственны полное отсутствие звука, форма диска или круга и полеты по геометрическим траекториям.
«Как сказал бы французский уфолог Веласко, в нашем пространстве имеются объекты, не поддающиеся контролю со стороны гражданских и военных властей и демонстрирующие технологию, превышающую все известное на Земле, — смеется он. — А самое удивительное — это их способность поворачивать на большой скорости под углом в 90 градусов. Но это не про Киев!»
Иного мнения придерживается исследователь аномальных явлений, координатор Русской уфологической станции на Урале Алексей Королев. Инопланетяне, утверждает он, очень любопытны и вполне могли переместиться туда, где сейчас развивается такое противостояние.
«Конечно, всегда найдутся люди, которые попытаются сделать на этом хайп, — говорит он Daily Storm. — Но я хочу обратить ваше внимание, что в России НЛО уже не замечают. Не скажу, что совсем, но в последние два месяца их активность значительно упала. Либо людям не до наблюдений, либо — боюсь называть их нашими братьями по разуму, потому что в этом смысле он стоят намного выше! — представители внеземных цивилизаций, возможно, действительно на Украине».
«Зачем им это? — продолжает исследователь. — Безусловно, чтобы вести мониторинг. Есть версии, что их интересуют вопросы получения энергии и наши полезные ископаемые, но они неубедительны. Мне нравится предположение, что для них это такой космический туризм. Они прилетают туда, где что-то происходит!»
Добавим, что НЛО на Украине замечали и раньше, но не в таких количествах. Например, в 60-х, когда во время перерыва между двумя таймами футбольного матча «Динамо» (Минск) и «Динамо» (Киев) над головами собравшихся медленно проплыла летающая тарелка (хотя в прессе ее потом выдали за метеорит). Или после катастрофы на Чернобыльской АЭС, когда над ней завис неопознанный летающий объект и уровень радиации резко снизился с 3000 миллирентген в час до 800.
«Мы увидели медленно проплывающий в небе ярко‑латунного цвета огненный шар, — рассказывал старший дозиметрист Михаил Варицкий. — Он был диаметром шесть-восемь метров. Вдруг от шара вспыхнули два ярко‑малинового цвета прожектора, два луча… Эти два луча были направлены на реактор четвертого блока. Объект находился от реактора на расстоянии приблизительно 300 метров. Все это длилось где‑то три минуты. Потом прожектора внезапно погасли и шар медленно уплыл на северо‑запад, в сторону Белоруссии».