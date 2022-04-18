«Возможно, они на Украине»: уфологи предположили, почему в России перестали наблюдаться НЛО

Иного мнения придерживается исследователь аномальных явлений, координатор Русской уфологической станции на Урале Алексей Королев. Инопланетяне, утверждает он, очень любопытны и вполне могли переместиться туда, где сейчас развивается такое противостояние.





«Конечно, всегда найдутся люди, которые попытаются сделать на этом хайп, — говорит он Daily Storm. — Но я хочу обратить ваше внимание, что в России НЛО уже не замечают. Не скажу, что совсем, но в последние два месяца их активность значительно упала. Либо людям не до наблюдений, либо — боюсь называть их нашими братьями по разуму, потому что в этом смысле он стоят намного выше! — представители внеземных цивилизаций, возможно, действительно на Украине».





«Зачем им это? — продолжает исследователь. — Безусловно, чтобы вести мониторинг. Есть версии, что их интересуют вопросы получения энергии и наши полезные ископаемые, но они неубедительны. Мне нравится предположение, что для них это такой космический туризм. Они прилетают туда, где что-то происходит!»





Добавим, что НЛО на Украине замечали и раньше, но не в таких количествах. Например, в 60-х, когда во время перерыва между двумя таймами футбольного матча «Динамо» (Минск) и «Динамо» (Киев) над головами собравшихся медленно проплыла летающая тарелка (хотя в прессе ее потом выдали за метеорит). Или после катастрофы на Чернобыльской АЭС, когда над ней завис неопознанный летающий объект и уровень радиации резко снизился с 3000 миллирентген в час до 800.





«Мы увидели медленно проплывающий в небе ярко‑латунного цвета огненный шар, — рассказывал старший дозиметрист Михаил Варицкий. — Он был диаметром шесть-восемь метров. Вдруг от шара вспыхнули два ярко‑малинового цвета прожектора, два луча… Эти два луча были направлены на реактор четвертого блока. Объект находился от реактора на расстоянии приблизительно 300 метров. Все это длилось где‑то три минуты. Потом прожектора внезапно погасли и шар медленно уплыл на северо‑запад, в сторону Белоруссии».