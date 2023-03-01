Жена Пьера Нарцисса рассказала, поехал бы он выступать на передовой

Бывшая жена Пьера Нарцисса Валерия Калачева (также известная под именем Monisha Star) раскрыла подробности предстоящей поездки в Луганск. Девушка собирается выступить перед бойцами вместе с цифровой копией артиста, а заодно отвезет туда гуманитарную помощь. Пьер бы это одобрил, считает Валерия. Потому что он и сам ездил в горячие точки и никогда не проходил мимо чужой беды!
По словам Валерии, примерный план выступления уже готов. Ведь у них с мужем есть и совместный альбом, и совместные клипы.
«Мы выведем их на экран, — рассказывает артистка в небольшом интервью Daily Storm, — и получится, что Пьер поет свою партию, а я — свою».
«Как я на это решилась? Ну, во-первых, мне нечего терять, — говорит девушка. — На этой планете меня уже ничего не держит. Если только дочка, но мы с Пьером сделали для нее все, что могли: она и учится, и добивается успехов в большом теннисе. А во-вторых, мне очень хочется поддержать наших ребят. Об этом же не рассказывается — что творится у них в голове. Это никого не волнует. Пусть наши песни станут для них стимулом, и они вернутся домой живыми и невредимыми!»
«Как бы поступил в этой ситуации сам Пьер?» — размышляет его жена.
«В любом случае он был за мир во всем мире, и он бы своих точно не бросил! — говорит Валерия. — А как вы думаете, он стал заслуженным артистом Ингушетии и Чечни? Он же тоже ездил в горячие точки и поддерживал всех своими выступлениями».
Но это еще не все: перед тем как отправиться в Донбасс, Monisha собрала гуманитарную помощь. Что-то (например, непромокаемые коврики, сидушки и жгуты) будет передано солдатам. Что-то — местным жителям, которым сейчас не хватает теплой одежды и продуктов питания.
«Чтобы им было тепло и вкусненько! — поясняет девушка. — А ребятам — напоминало о Родине. Осталось решить организационные вопросы. Но если кто-то захочет присоединиться, добро пожаловать! Меня можно найти через соцсети».
А если о личном, то там все по-прежнему, рассказывает Валерия. Ей очень хочется родить Пьеру еще одного ребенка. Благо современные репродуктивные технологии такое уже позволяют.
«Только перед этим хочу съездить в Камерун, чтобы сходить на его могилу и увидеться с его родственниками, — делится исполнительница. — Потому что мы с ними помирились. Узнав, что я хочу навестить Пьера, его мама сказала: «Только не делай это одна. Давай пойдем вместе. Посидим, поплачем и устроим в память о нем вкусный обед!»
Пьера Нарцисса не стало 21 июня прошлого года. Но церемония прощания состоялась лишь 30-го. Если жена и дочь хотели, чтобы артист был похоронен в Москве, его камерунские родственники настаивали на том, чтобы он был увезен на родину.
Траурная церемония прошла в африканском стиле с участием живых музыкантов, поющих «смерть побеждена!». А перед гробом сидел огромный плюшевый медведь.
«Сегодня мы отправим тело Нарцисса в Камерун, — размышлял один из его друзей, — а уже завтра он вернется в Москву. Его душа вернется! Он любил Россию и хотел сделать для нее как можно больше».