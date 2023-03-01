Жена Пьера Нарцисса рассказала, поехал бы он выступать на передовой

«Как я на это решилась? Ну, во-первых, мне нечего терять, — говорит девушка. — На этой планете меня уже ничего не держит. Если только дочка, но мы с Пьером сделали для нее все, что могли: она и учится, и добивается успехов в большом теннисе. А во-вторых, мне очень хочется поддержать наших ребят. Об этом же не рассказывается — что творится у них в голове. Это никого не волнует. Пусть наши песни станут для них стимулом, и они вернутся домой живыми и невредимыми!»





«Как бы поступил в этой ситуации сам Пьер?» — размышляет его жена.





«В любом случае он был за мир во всем мире, и он бы своих точно не бросил! — говорит Валерия. — А как вы думаете, он стал заслуженным артистом Ингушетии и Чечни? Он же тоже ездил в горячие точки и поддерживал всех своими выступлениями».





Но это еще не все: перед тем как отправиться в Донбасс, Monisha собрала гуманитарную помощь. Что-то (например, непромокаемые коврики, сидушки и жгуты) будет передано солдатам. Что-то — местным жителям, которым сейчас не хватает теплой одежды и продуктов питания.





«Чтобы им было тепло и вкусненько! — поясняет девушка. — А ребятам — напоминало о Родине. Осталось решить организационные вопросы. Но если кто-то захочет присоединиться, добро пожаловать! Меня можно найти через соцсети».