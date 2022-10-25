​​«А что ему — в каске петь?!»: поклонники Тото Кутуньо гадают, из-за чего отменен его концерт в Москве

Причины нынешней отмены не уточняются. Но поклонники шутят: «А что ему — в каске петь?! Ну кто к нам поедет в такое сложное время!»

Подтверждают факт отмены и в пресс-службе Государственного Кремлевского дворца. Да, концерт действительно не состоится, сообщили Daily Storm, а за более точными пояснениями посоветовали обратиться к промоутерам — компании Attack Concerts. Однако оперативно прокомментировать ситуацию там не смогли.

На самом деле причин для отмены концерта, конечно, может быть много. Как обстановка в мире, так и состояние здоровья музыканта. Ведь мэтру уже 79 лет и в свое время ему пришлось столкнуться с тяжелым заболеванием. Но даже это обстоятельство не мешало ему всецело отдаваться творчеству и оставаться таким же любимчиком публики, как в свои 40-42, когда его песни пел весь СССР.

Кстати, о России. Как когда-то признавался сам Тото, она у него ассоциируется с двумя вещами: неизменной рюмкой водки, которую ему дают, куда бы он тут ни приехал, и просто огромным количеством красивых женщин.

«До и после выступлений меня сопровождал КГБ. На трех машинах, — рассказывал артист в совсем давнем интервью «Комсомолке». — Помню, выхожу после первого концерта, а под деревом стоит девушка вся в белом. На улице декабрь, холод дикий. А у нее в руках букет. Сотрудники КГБ были против, но я все-таки попросил, чтобы машину остановили. Вышел. Она подарила цветы. Я ее обнял, такую холодную, как сосулька. «Сколько же ты здесь стоишь?» — спрашиваю. — «Жду, пока ты концерт закончишь», — отвечает».