​​«А что ему — в каске петь?!»: поклонники Тото Кутуньо гадают, из-за чего отменен его концерт в Москве

В столице отменили концерт знаменитого итальянского певца Тото Кутуньо. Выступление маэстро должно было пройти 12 ноября в Государственном Кремлевском дворце, однако надежда на его приезд теплилась лишь до минувших выходных. Причина отмены не называется, но как предполагают его российские поклонники, это непростая ситуация в мире и нашей стране.
«Прошу, позвольте мне спеть. Я возьму гитару. Позвольте мне спеть, ведь я итальянец» — так начинается легендарная песня Тото Кутуньо L’italiano. Но, похоже, спеть не удастся. По крайней мере, в Москве.
И это уже не первый раз. За последние несколько лет таких отмен было как минимум три. Артиста ждали и в апреле 2020-го. И в том же году, но уже в ноябре. И в октябре 2021-го. Хотя оно и понятно: какие выступления в пандемию!
Причины нынешней отмены не уточняются. Но поклонники шутят: «А что ему — в каске петь?! Ну кто к нам поедет в такое сложное время!»
Подтверждают факт отмены и в пресс-службе Государственного Кремлевского дворца. Да, концерт действительно не состоится, сообщили Daily Storm, а за более точными пояснениями посоветовали обратиться к промоутерам — компании Attack Concerts. Однако оперативно прокомментировать ситуацию там не смогли.
На самом деле причин для отмены концерта, конечно, может быть много. Как обстановка в мире, так и состояние здоровья музыканта. Ведь мэтру уже 79 лет и в свое время ему пришлось столкнуться с тяжелым заболеванием. Но даже это обстоятельство не мешало ему всецело отдаваться творчеству и оставаться таким же любимчиком публики, как в свои 40-42, когда его песни пел весь СССР.
Кстати, о России. Как когда-то признавался сам Тото, она у него ассоциируется с двумя вещами: неизменной рюмкой водки, которую ему дают, куда бы он тут ни приехал, и просто огромным количеством красивых женщин.
«До и после выступлений меня сопровождал КГБ. На трех машинах, — рассказывал артист в совсем давнем интервью «Комсомолке». — Помню, выхожу после первого концерта, а под деревом стоит девушка вся в белом. На улице декабрь, холод дикий. А у нее в руках букет. Сотрудники КГБ были против, но я все-таки попросил, чтобы машину остановили. Вышел. Она подарила цветы. Я ее обнял, такую холодную, как сосулька. «Сколько же ты здесь стоишь?» — спрашиваю. — «Жду, пока ты концерт закончишь», — отвечает».
И так все 14 дней, вспоминал артист, пока он гостил в Союзе. Поэтому девушку прозвали Белоснежка.
А вот в чем Кутуньо ну никак не заподозришь, так это в политических пристрастиях. Хотя попытки были. Например, в 2019 году музыканту даже хотели запретить въезд на Украину, заявив, что он агент Кремля и представляет угрозу их национальной безопасности.
Нет, нас не предупреждали, удивлялся потом представитель Кутуньо. И вообще, у них запланировано большое шоу с участием как итальянских, так и украинских артистов.
Не нашел, чем это объяснить, и глава министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини.
«А после Аль Бано и Тото Кутуньо — кто следующий? Пиппо Баудо и Карра? Тотти и Дель Пьеро? Тополино и Сбирулино? У меня нет слов», — написал он у себя в Twitter, перечислив не только и самых известных певцов и футболистов, но и героев популярных детских мультфильмов.
Тото Кутуньо родился 7 июля 1943 года в маленьком городке Фоздиново в Тоскане. К пяти годам научился играть на трубе и аккордеоне, в семь вышел на сцену в качестве барабанщика. А в 20 обратил на себя внимание поэта-песенника Вито Паллавичини.
Но и теперь, признавался артист, когда ему «далеко за», ничто не заставит его покинуть сцену.
«Пока люди меня любят, пока я ощущаю свою востребованность — буду продолжать колесить по миру, — говорил он, — и получать удовольствие от каждого концерта!»