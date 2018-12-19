«Экзамен на отлично!» Машков, Бутман и Церетели оценили преподавателей школ искусств

В Москве завершилась аттестация педагогов школ искусств: из 184 человек 118 получили высшую оценку, еще 66 — первую квалификационную категорию. Учителей оценивали по навыкам работы с детьми, знаниям психологии и педагогики, а также профессиональным достижениям в области искусств. Аттестацию проводила главная аттестационная комиссия департамента культуры по присвоению квалификационных категорий педагогическим работникам московских школ искусств. В состав комиссии вошли видные деятели отечественной культуры — актер и художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков, саксофонист Игорь Бутман, директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, основатель «Винзавода» Софья Троценко и другие.





«Мы встречаемся с педагогами разных возрастов и у всех есть множество интересных идей. Мы искренне радовались и даже аплодировали, потому что большинство проходят аттестацию блистательно. Это очень живое дело необходимо нам для узнавания друг друга как людей, которые работают над началом эстетического образования», — отметил народный артист России Владимир Машков.