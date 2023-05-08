Кто все же начал Вторую мировую — немцы или японцы? В РВИО дали оценку теории о начале войны в 1937 году

Во всем мире принято считать началом Второй мировой войны 1 сентября 1939 года, когда нацистская Германия вторглась в Польшу. Но в Сети периодически появляются публикации о том, что началом разрушительного события стоит считать 1937 год — начало японо-китайской войны. Daily Storm спросил мнение об этой теории у научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова.





СМИ ссылаются на китайских историков, которые предлагают перенести дату события на два года раньше. Специалисты отмечают, что в Китае даже применяют термин для обозначения войны с Японией, который можно перевести как «Мировая антияпонская война» или «Мировая война оказания сопротивления Японии».





Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков объясняет Daily Storm: сейчас большинство российских историков и историков других стран все-таки придерживаются теории, что Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года.





«Однако подчеркивается и в учебных пособиях, что первые очаги будущей Второй мировой войны возникли еще в 1931-1932 годах, когда Япония захватила у Китая Маньчжурию и основала там государство Маньчжоу-го», — добавляет ученый.





В 1937 году Япония провела наступление на центральные районы Китая, захватила Пекин и начала массовые акции геноцида против китайского населения, мирных граждан и военнопленных.





Российские историки придерживаются мнения, что 1 сентября 1939 года обоснованно считается началом Второй мировой войны, поскольку основной агрессор войны — Германия — строила завоевательные планы на территории Европы, поясняет Мягков.





«И главная ее цель была прописана еще в гитлеровской книге Mein Kampf («Моя борьба» — запрещена в России и признана экстремистским материалом) и лежала на востоке — это Советский Союз. Как говорил Гитлер, захват необъятных просторов России, создание из нашей страны колонии Германии и уничтожение большей части живого населения», — отметил он.





События Второй мировой войны связаны именно с европейским фактором, продолжает ученый: с приходом к власти нацистов в Германии в 1933 году, с ремилитаризацией Германии в 1930-е годы, захватом Австрии в 1938 году и Мюнхенским сговором 1938 года, когда западные демократии, проводившие политику умиротворения, передали Гитлеру Чехословакию.





«Все это связано с европейским театром, сколачиванием блоков агрессивных, инициатива происходила со стороны Германии. Мы знаем, что в 1936 году был заключен антикоминтерновский пакт между Германией и Японией, к которому потом присоединилась Италия», — добавил научный директор РВИО.





В то же время Мягков подчеркнул, что российские историки уделяют большое внимание событиям, происходившим на Востоке. «Событиям, связанным с агрессивной политикой Японии в отношении Китая, когда японцы попытались вторгнуться на территорию Монголии у реки Халхин-Гол в 1939 году», — уточнил он. С большим вниманием отечественные специалисты изучают и тему помощи Советского Союза в освободительной борьбе китайского народа в 1930-е годы. «Эти темы, безусловно, должны сегодня изучаться, даваться в учебниках», — подчеркнул научный директор РВИО.





Михаил Мягков отметил, что российские специалисты изучают события на Востоке в сотрудничестве с китайскими коллегами: «Конечно, в этом отношении мы тесно сотрудничаем с китайскими историками, находим очень хорошее взаимопонимание».