Онищенко — о риске аутизма у детей из-за парацетамора: Трамп все сказал не с бухты-барахты!

Бывший глава Роскомнадзора Геннадий Онищенко призвал прислушаться к американскому лидеру Дональду Трампу, предупредившем о риске аутизма у детей из-за парацетамола. По мнению Онищенко, Минздраву РФ и другим ведомствам надо проверить все жаропонижающие препараты и сделать свои выводы насчет их опасности.





«Парацетамол — синтетическое химическое вещество. Это не подсмотренное у природы какое-то явление, использующееся для практической медицины. Поэтому отмахиваться от заявления Трампа не надо. Потому что американская фармацевтическая наука, медицина относятся к числу наиболее передовых», — заявил Daily Storm экс-глава Роспотребнадзора.





Он считает, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также должны озаботиться вопросом с парацетамолом, изучив все данные американских фармацевтических служб.





Онищенко допустил, что парацетамол в Штатах вскоре может пропасть из аптек: «Я пока не видел документов, запрещающих в США применять это лекарство. Но, думаю, они непременно будут приняты. Потому что одного заявления Трампа мало. Надо формализовать это все. За словами Трампа должны последовать шаги. Будет удивительно, если господин Кеннеди (глава Минздрава США. — Примеч. Daily Storm) не отреагирует на это. С большой долей уверенности скажу: Трамп данные почерпнул прежде всего от него, своего министра».





Нашим ученым теперь также следует тщательно изучить все свойства парацетамола, убежден эксперт. «Мы в России должны посмотреть на эту ситуацию, обратиться к научным источникам, на основании которых заявления Трампа сделаны. Посмотреть на препараты парацетамолового ряда, жаропонижающие — и принять решение. Я уверен: Трамп все сказал не с бухты-барахты!» — заключил эксперт.





Ранее глава Белого дома сообщил, что врачей в Штатах будут предупреждать, что употребление тайленола (действующим веществом которого является парацетамол) во время беременности повышает риски развития аутизма у детей. Политик призвал женщин «бороться изо всех сил» и «терпеть», за исключением случаев, когда наблюдается сильный жар.





Bloomberg сообщает, что Трамп не привел научных доказательств в поддержку своей рекомендации. Отмечается, что нет четкой связи между использованием тайленола в период беременности и аутизмом.





Также американский колледж акушеров и гинекологов заверил, что ацетаминофен является одним из немногих безопасных обезболивающих средств для беременных, и женщин не следует «отпугивать» от приема данного препарата.





При этом, по информции источников The Washington Post, глава Минздрава США Роберт Кеннеди — младший, противник вакцинации и сторонник конспирологических теорий о вреде Wi-Fi и 5G, обозначил аутизм одним из основных направлений своей программы «Сделаем Америку снова здоровой».