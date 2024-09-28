Ради спасения мира: об агрессии Израиля против Ливана и не только

Только что сообщили: шейх Хасан Насралла, лидер «Хезболлы», погиб под многотонными бомбами. Всего их было сброшено 80 на квартал, где шейх находился.





Над Бейрутом поднимаются страшные огненные грибы, до боли напоминающие ядерное оружие. Мы это уже видели в Газе — раз за разом смотрим на эту мертвую картинку и не можем понять, почему это не смотрят ответственные дяди в Вашингтоне или Брюсселе. Смотрят, конечно: это их бомбы.





Безусловно, сионистские военные формирования совершают военные преступления. Гибнут мужчины, женщины, старики, дети. Оторванные руки и ноги.





Страшнейший теракт с использованием пейджеров и другой техники — апофеоз государственного терроризма. Я, джентльмены, специалист по движениям сопротивления второй половины ХХ века — такого массового насилия не видел нигде. Вершиной карьеры Карлоса Шакала был захват нефтяных министров ОПЕК. Красотка Лейла Халед угоняла самолеты. Но здесь целое государство устроило теракт.





Евреи убивают мусульман с потрясающим размахом, и весь мир молчит. Молчит, когда убили в Газе около 200 журналистов. Где ваши журналистские профсоюзы? Убили более 40 тысяч человек. Мирных жителей, детей. Правозащитники где? Вопрос, как вы понимаете, риторический. Ответы мы знаем.





Кто-то, кроме России, поднял голос на площадке ООН? Все молчат. И сегодня под завалами умирают дети в Палестине, Ливане и Сирии.





Да, это политика. Да, это не французские детки — их убивать можно. Устраивать теракты тоже — главное, подальше от европейского и американского налогоплательщика. Ему будет дискомфортно.





Вчера Нетаньяху заявил, что на очереди Ирак. Моя любимая республика под прицелом. Этот современный Гитлер считает, что ему все можно. Ему в Вашингтоне дали мандат на убийство, на геноцид. Ответственность США очевидна.





Как очевидна их ответственность за события на Украине, где гибнут наши братьи, где неонацистская западная техника едет по нашей земле.





Что отвечает на это мир? Шлет еще больше оружия. Еще больше бомб. Еще больше специалистов по военному делу.





Надо наконец-то всем понять, что события взаимосвязаны, признать, что сегодня мы ответственны за весь свободный мир, за народы, которые страдают от угнетения. Поэтому борьба идет не только за Часов Яр или деоккупацию Курской области. Сегодня поле битвы — весь мир.





На одном из снарядов будет написано: «За шейха Хасана».