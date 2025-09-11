Зачем Трампу Лукашенко?

Белорусский лидер Александр Лукашенко получил в подарок золотые запонки от Дональда Трампа. В письме от американского президента говорилось, что тот молится за него. Власти США также заявили, что сняли санкции с белорусской авиакомпании. Можно ли это назвать началом новой эпохи в отношениях между Белоруссией и США? Политологи считают, что для Дональда Трампа Лукашенко может стать удобным посредником в диалоге с Владимиром Путиным, а для самого Лукашенко потепление отношений с США — шанс укрепить легитимность и сохранить пространство для маневра между Россией и Западом.





Лукашенко и Трамп: химия сильных лидеров





У Лукашенко и Трампа схожий политический стиль, и именно это позволило им найти точки соприкосновения, считает политолог Константин Калачев.





«Лукашенко и Трамп в чем-то похожи. Химия может быть не только очной, но и заочной. Таким руководителям, как Лукашенко, Трамп симпатизирует», — сказал в интервью Daily Storm Калачев.





По его словам, Лукашенко интересен Вашингтону как потенциальный посредник в отношениях с Москвой:





«Белорусский президент воспринимается как человек, через которого можно найти подход к Путину. Подарки в виде запонок или письма — это не только жест в адрес Лукашенко, но и сигнал Москве», — добавил политолог.





Белоруссия как зеркало российско-американских отношений





Сближение Минска и Вашингтона нельзя рассматривать в отрыве от отношений России и США, считает политолог Алексей Мартынов.





«Это не то, что бы Лукашенко удалось, а скорее взаимная симпатия сильных лидеров. В зоне особого внимания Белоруссия оказалась из-за ее тесной связки с Россией», — подчеркнул политолог.





«Если сегодня Трампу сложно снять санкции с России из-за давления внутри страны, то через Белоруссию он может посылать Москве аккуратные сигналы о готовности к сотрудничеству», — считает Мартынов.





Что хочет получить Лукашенко от Трампа





По мнению Калачева, Лукашенко пытается вернуть себе статус рукопожатного лидера и показать готовность к роли посредника не только в российско-американском, но и в более широком, международном контексте.





«Белоруссия до <…> выборов (2020 года. — Примеч. Daily Storm) пыталась играть роль миротворца. Лукашенко важно сохранить баланс: зависимость от России — это данность, но он стремится к тому, чтобы у него был выбор и другие партнеры», — отметил политолог.





Эксперт добавил, что в долгосрочной перспективе Лукашенко важно укрепить образ лидера, способного выстраивать диалог и обеспечивать транзит власти.