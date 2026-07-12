Американский сенатор Линдси Грэм скончался через несколько часов после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом президент сообщил в эфире CNN.





Их диалог состоялся сразу по возвращении Грэма из поездки на Украину. По словам президента, сенатор позвонил около 18:30, пожаловался на усталость от дальней дороги, но чувствовал себя нормально. Медики прибыли к дому Грэма вскоре после звонка — по данным NBC, по сообщению об остановке сердца.





Трамп также отметил, что они не сходились во взглядах по Украине: президент выступал за скорейшее завершение конфликта, а Грэм, по его оценке, занимал воинственную позицию и поддерживал продолжение боевых действий.





Напомним, известный своими русофобскими взглядами Грэм умер 11 июля на 71-м году жизни.