Новости
 18+
St
Американский сенатор-русофоб Грэм умер после разговора с Трампом
18+
Новости

Американский сенатор-русофоб Грэм умер после разговора с Трампом

По словам политика, они не сходились в вопросе Украины

Анна Иванова

Американский сенатор Линдси Грэм скончался через несколько часов после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом президент сообщил в эфире CNN.


Их диалог состоялся сразу по возвращении Грэма из поездки на Украину. По словам президента, сенатор позвонил около 18:30, пожаловался на усталость от дальней дороги, но чувствовал себя нормально. Медики прибыли к дому Грэма вскоре после звонка — по данным NBC, по сообщению об остановке сердца. 


Трамп также отметил, что они не сходились во взглядах по Украине: президент выступал за скорейшее завершение конфликта, а Грэм, по его оценке, занимал воинственную позицию и поддерживал продолжение боевых действий. 


Напомним, известный своими русофобскими взглядами Грэм умер 11 июля на 71-м году жизни.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс Telegram Дзен VK
#дональд трамп #украина #сенатор