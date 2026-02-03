«Блэкаут в Белгороде и области»: Гладков сообщил о ракетном ударе и повреждении объекта энергетики

По данным СМИ, после удара ВСУ в жилых домах в Белгороде начали остывать батареи (сейчас в Белгороде около минус 20 градусов). Местные жители в соцсетях сообщают, что возникли перебои с подачей воды и интернет-связью.





В Белоблводоканале сообщили, что после ракетного обстрела есть отключение электроснабжения на водозаборах. Масштаб нарушений сейчас оценивается, все специалисты водоканала находятся на местах.