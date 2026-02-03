Новости
«Блэкаут в Белгороде и области»: Гладков сообщил о ракетном ударе и повреждении объекта энергетики
Губернатор анонсировал заседание оперативного штаба
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в результате ракетного удара получил серьезные повреждения энергетический объект. 


По его словам, никто не пострадал. Ранее в регионе объявляли ракетную опасность. 


Гладков подчеркнул, что проведет заседание оперативного штаба по оценке объема разрушений. Оперативные службы приступят к устранению последствий, отметил он. 


По сообщениям жителей региона, после ракетного удара Белгород и часть области остались без электричества. Проблемы возникли в Белгородском, Яковлевском, Шебекинском, Грайворонском, Ракитянском, Краснояружском и Ивнянском округах, в также в Старом Осколе, пишут Telegram-каналы.

По данным СМИ, после удара ВСУ в жилых домах в Белгороде начали остывать батареи (сейчас в Белгороде около минус 20 градусов). Местные жители в соцсетях сообщают, что возникли перебои с подачей воды и интернет-связью.


В Белоблводоканале сообщили, что после ракетного обстрела есть отключение электроснабжения на водозаборах. Масштаб нарушений сейчас оценивается, все специалисты водоканала находятся на местах.

