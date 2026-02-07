Четыре студента из Индии пострадали при нападении на общежитие вуза в Уфе

Четыре индийских студента пострадали при нападении на общежитие Башкирского государственного медицинского университета в Уфе, рассказал ректор вуза Валентин Павлов. Посольство Индии в РФ проинформировано.





По словам Павлова, компания иностранных студентов возвращалась в общежитие с прогулки, когда к ним «прибился подросток 15 лет» (речь, вероятно, о нападавшем).





Российских учащихся среди пострадавших нет. В общежитии живут и российские, и иностранные студенты — всего 420 человек.





Сегодня, 7 февраля, 15-летний подросток напал с ножом на студентов в общежитии в Уфе. Кроме них, от рук нападавшего пострадали двое полицейских. Молодой человек нанес также повреждения себе и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.