Деньги в пакетах с едой и алкоголем: курский экс-губернатор Смирнов рассказал, как Старовойту ушли 100 миллионов

В Ленинском районном суде Курска прокурор озвучил подробности коррупционной схемы, в которой участвовали бывший губернатор Алексей Смирнов и его умерший предшественник Роман Старовойт. Согласно оглашенным показаниям, Старовойт получил около 100 миллионов рублей взяток, а Смирнов — порядка 30 миллионов.





Все началось в мае 2022 года, когда Смирнову поручили курировать работы в ДНР, передает корреспондент Daily Storm. Денег в бюджете региона на это не было, и после доклада Старовойту информацию передали в Минстрой. В июне того же года Смирнов приехал на базу «Сейм» в Дурнево, где проживал Старовойт. Там экс-чиновник и предложил брать деньги с подрядчиков. Вдвоем они составили схему, по которой процент взятки определялся в каждом конкретном случае, а половина от суммы отходила Старовойту.





Для конспирации Смирнов передавал деньги бывшему шефу в пакетах с обычными продуктами и алкоголем. Доставкой занимались водитель или помощник погибшего главы региона. По данным следствия, всего таким образом Старовойту перепало около 100 миллионов рублей, а сам Смирнов получил примерно 30 миллионов. В суде Смирнов признал вину и раскаялся.





Напомним, что Старовойт совершил самоубийство 7 июля 2025 года. В тот же день он был отправлен в отставку с поста министра транспорта.