Египет купил у России несколько десятков истребителей Су-35

Россия и Египет подписали контракт на поставку нескольких десятков российских истребителей 4+ поколения Су-35. Известно, что Каир желает приобрести «более двух десятков машин», а контракт на поставки оценивается в два миллиарда долларов. Таким образом, Египет продолжает оставаться одним из крупнейших покупателей российских вооружений — ранее Каир уже приобрел у Москвы различные системы ПВО, 46 истребителей МиГ 29М и 46 боевых вертолетов Ка-52. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух топ-менеджеров российской оборонной промышленности.
Точное количество машин, которое должен получить Египет, собеседники издания назвать отказались. По их словам, Каир заказал более двух десятков самолетов и средств авиационного поражения к ним на сумму около двух миллиардов долларов. Поставки по этому контракту могут начаться уже в 2020-2021 годах.
Подобное сотрудничество с Египтом гарантирует загрузку мощностей Комсомольского-на-Амуре авиационного завода, где производятся Су-35, на несколько лет вперед, подчеркнул один из менеджеров оборонной промышленности. Он отметил, что одновременно с производством экспортных самолетов это предприятие сможет произвести в ближайшие два года еще около 20 таких же машин для России.
С 2014 года Египет заключил с Россией ряд договоров о поставках вооружения и техники, в том числе самолетов МиГ-29, систем ПВО «Бук» и «Антей», а также на боевые вертолеты Ка-52. За 46 средних истребителей МиГ-29 Каир заплатил 3,5 миллиарда долларов. Первые боевые машины были доставлены в Египет в апреле 2018 года.
Ранее Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что Египет входит в топ-5 крупнейших импортеров оружия мира. Также активно импортируют оружие другие страны Ближнего Востока, в том числе Саудовская Аравия и Алжир. При этом Каир активно закупает системы вооружения не только у России, но и у Франции и США.