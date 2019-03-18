Египет купил у России несколько десятков истребителей Су-35

Россия и Египет подписали контракт на поставку нескольких десятков российских истребителей 4+ поколения Су-35. Известно, что Каир желает приобрести «более двух десятков машин», а контракт на поставки оценивается в два миллиарда долларов. Таким образом, Египет продолжает оставаться одним из крупнейших покупателей российских вооружений — ранее Каир уже приобрел у Москвы различные системы ПВО, 46 истребителей МиГ 29М и 46 боевых вертолетов Ка-52. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух топ-менеджеров российской оборонной промышленности.





Точное количество машин, которое должен получить Египет, собеседники издания назвать отказались. По их словам, Каир заказал более двух десятков самолетов и средств авиационного поражения к ним на сумму около двух миллиардов долларов. Поставки по этому контракту могут начаться уже в 2020-2021 годах.





Подобное сотрудничество с Египтом гарантирует загрузку мощностей Комсомольского-на-Амуре авиационного завода, где производятся Су-35, на несколько лет вперед, подчеркнул один из менеджеров оборонной промышленности. Он отметил, что одновременно с производством экспортных самолетов это предприятие сможет произвести в ближайшие два года еще около 20 таких же машин для России.