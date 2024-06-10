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Глава Минобороны РФ Белоусов встретился с военкорами
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Мероприятие прошло в закрытом формате undefined
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Глава Минобороны РФ Белоусов встретился с военкорами

Мероприятие прошло в закрытом формате

Министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с освещающими СВО военкорами. В Минобороны РФ сообщили, что разговор носил откровенный и конструктивный характер.


Подобные встречи с военными журналистами будут организовываться на регулярной основе. Кроме того, по итогам прошедшей встречи Белоусов намерен дать ряд поручений, уточнили в пресс-службе ведомства.


Корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный после встречи написал, что мероприятие было закрытым, «поэтому без деталей». Он также подчеркнул, что «впечатления отличные, все проблемные вопросы удалось и озвучить, и обсудить». 


Это первая подобная встреча нового министра обороны с военкорами.

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#сво #минобороны рф #белоусов #военкор
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