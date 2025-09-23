Новости
Новости 18+
St
Машину Макрона остановили в Нью-Йорке из-за Трампа
18+
Президенту Франции пришлось идти пешком до посольства undefined
Новости

Машину Макрона остановили в Нью-Йорке из-за Трампа

Президенту Франции пришлось идти пешком до посольства

Машину президента Франции Эммануэля Макрона остановила полиция Нью-Йорка из-за перекрытых улиц для проезда кортежа главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал BMFTV.


Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как французский президент разговаривает с полицейским, который извинялся перед политиком за неудобства. Макрон отреагировал на случившееся с улыбкой и позвонил Трампу. Их разговор также был запечатлен очевидцами.


«Привет, как ты? Представляешь, я сейчас жду тебя на улице, потому что все для тебя перекрыто», — сказал Макрон, после чего рассмеялся.


Спустя некоторое время улицы были открыты, но только для пешеходов. Макрону пришлось идти пешком до французского посольства. Во время прогулки он сфотографировался с несколькими людьми, один из подошедших к нему мужчин поцеловал его в голову.


Напомним, 22 сентября в Нью-Йорке началась юбилейная 80-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. В ходе заседания Макрон заявил о признании государственности Палестины, что сделало Францию третьей страной G7, поддержавшей данный шаг.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#макрон #трамп #нью-йорк
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...