Машину Макрона остановили в Нью-Йорке из-за Трампа

Машину президента Франции Эммануэля Макрона остановила полиция Нью-Йорка из-за перекрытых улиц для проезда кортежа главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал BMFTV.





Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как французский президент разговаривает с полицейским, который извинялся перед политиком за неудобства. Макрон отреагировал на случившееся с улыбкой и позвонил Трампу. Их разговор также был запечатлен очевидцами.





«Привет, как ты? Представляешь, я сейчас жду тебя на улице, потому что все для тебя перекрыто», — сказал Макрон, после чего рассмеялся.





Спустя некоторое время улицы были открыты, но только для пешеходов. Макрону пришлось идти пешком до французского посольства. Во время прогулки он сфотографировался с несколькими людьми, один из подошедших к нему мужчин поцеловал его в голову.





Напомним, 22 сентября в Нью-Йорке началась юбилейная 80-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. В ходе заседания Макрон заявил о признании государственности Палестины, что сделало Францию третьей страной G7, поддержавшей данный шаг.