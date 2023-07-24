Мигранты из Узбекистана «перевоспитывали» геев-земляков в Петербурге избиениями и вымогательством

Летом 2021 года четверо мигрантов из Узбекистана в Санкт-Петербурге из-за ненависти к гомосексуалистам занялись «перевоспитанием» земляков. Они похитили двух человек, избивали их, а также вымогали деньги. Спецкор RTVI поделился подробностями дела, а также выяснил обстоятельства этого инцидента у одного из пострадавших.





В марте 2023 года Невский суд Петербурга приговорил четырех граждан Узбекистана (Акмалджона Эргашалиева, Уктамжона Рузиева, Олимжона Шамшутдинова и Фархаджона Хамдамова) к срокам от шести до восьми лет тюрьмы. Их признали виновными в ряде преступлений: вымогательстве, разбое, похищении людей и документов.





Согласно фабуле дела (приговор есть в распоряжении RTVI), осужденные занимались шантажом и вымогательством. Своих жертв они находили в соцсетях и группах для гей-знакомств. Людей они заманивали на встречи, после чего уговаривали заняться сексом и записывали весь процесс. В итоге отснятые материалы злоумышленники использовали для шантажа граждан.





Лидером банды был Эргашалиев, а роль гея, заманивающего жертв, взял на себя Хамдамов. Шамшутдинов и Рузиев выступали в качестве «силовой поддержки» и занимались выбиванием денег из жертв. При этом мужчины на суде заявили, что с жертвами вели воспитательные работы и объясняли, что те делают «неправильные вещи».





В деле фигурируют двое пострадавших — Баходир Абдуллаев (имя изменено) и Анвар Юсупов (имя изменено). В приговоре сказано, что они оба геи. В случае с Абдуллаевым доказательством полового акта послужило медзаключение, согласно которому у пострадавшего была обнаружена травма, оставленная Хамдамовым во время анального секса.





Преступники тайно снимали происходящее на камеру, а затем требовали полмиллиона рублей за молчание. Если жертва заявляла об отсутствии у нее подобных средств, то в дело шли кулаки и даже огнестрельное оружие. Абдуллаеву, например, засунули дуло пистолета в рот, приставляли его к коленям. Так всех жертв заставляли на видео признаться в их нетрадиционной ориентации.





Второму потерпевшему, Анвару Юсупову, досталось еще больше. Помимо вымогательства и избиений, его злоумышленники вывезли в лес, где угрожали закопать заживо. Спасла мужчину проезжающая мимо машина — преступники приняли ее за полицейскую и сбежали, бросив жертву.





В беседе с RTVI Юсупов заявил, что в какие-либо интимные отношения с Хамдамовым не вступал. По его словам, он и другой потерпевший придерживаются традиционной сексуальной ориентации, и в его случае речь шла лишь о массаже, на который он согласился. Он утверждает, что Абдуллаев, с которым Юсупов также общался в рамках дела, и вовсе женат.





Юсупов рассказал, что на встречу с Хамдамовым согласился, так как ему обещали встречу с женщиной. Последовавшая за этим сексуальная связь между мужчинами была недобровольной, подчеркнул пострадавший.





Юсупов сообщил, что в Петербург он приехал девять лет назад. Большую часть времени трудился в качестве парикмахера. Услуги мужчина продвигал через рекламу в «Одноклассниках» — так он и вышел на преступную группу. По его словам, он лично приехал к преступникам — заказ поступил в период антиковидных ограничений, салон тогда был закрыт.





По признанию потерпевшего, к клиентам на дом он отправился без своих инструментов, так как ему «было скучно» и «хотелось с кем-то пообщаться». В итоге мужчины договорились о встрече, а стрижку решили перенести.





Потерпевший рассказал, что на суде преступники не боялись вести себя нагло. Они не только смеялись над потерпевшими, но и угрожали им. В связи с этим Абдуллаев согласился прийти лишь на одно заседание суда.





Самые большие сроки получили Эргашалиев и Рузиев (восемь лет колонии строгого режима). Шамшутдинов и Хамдамов получили семь и 6,9 года колонии соответственно. Юсупов заявил, что ожидал сроков в два-три года, но наказание оказалось гораздо суровее, и он этим доволен.





Несмотря на то что в деле фигурируют всего двое пострадавших, Юсупов уверен, что в реальности их гораздо больше. По его мнению, другие жертвы, стыдясь произошедшего и не зная законов, не стали обращаться в полицию. Один из потерпевших и вовсе покончил с собой, заявил мужчина.