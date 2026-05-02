«Московская весна»: секретные рецепты народов России на Тверском бульваре

Флагманская площадка фестиваля находится на Тверском бульваре. Здесь ждут гурманов и ценителей нематериального культурного наследия.





Желающие могут отправиться в настоящее кулинарное путешествие: от проекта «Пир пирогов» и «Блинов народов России» до блюд по рецептам бабушек и «Ешь первое!».





В числе центральных событий также большое кулинарное представление «Пельмени народов России», а также «Традиции праздничного застолья». Завершит гастрономический маршрут русское чаепитие с напитками из дикоросов и трав, вареньем и традиционными сладостями из самовара.





9 мая состоится День фронтовой кухни с аутентичным солдатским рационом. Ежедневно будут проходить ремесленные и ботанические мастер-классы, выступать региональные фолк-коллективы. Сразу на шести точках бульвара гостей ждут уличные игры и танцы восьми федеральных округов.





Любителей активного отдыха ждут силовые игры, заезды на автосимуляторах и турнир «Самый сильный». Открываются любимые спортивные объекты на фестивальных площадках: скейт-парки, теннисные корты, площадки для стритбола.





Здесь же можно помочь участникам СВО, детям, а также принести корма для животных. Все посылки бережно доставляются при помощи волонтеров.





2026 год объявлен Годом единства народов России. Фестиваль «Московская весна» — одно из ключевых событий цикла «Московские сезоны», объединяющее культурные традиции народов страны, образовательные форматы и масштабную программу, посвященную празднованию Дня Победы.





Окружные площадки работают по будням — с 11:00 до 21:00, а по выходным — с 10:00 до 21:00. Подробности, а также расписание мастер-классов и концертов можно узнать на сайте проекта.