ПАСМИ: Арашуковы помогли «королю водки» избежать наказания в деле о хищении миллиарда

Член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль, арестованные по делу о создании ОПГ и хищении газа у «Газпрома», ранее могли помочь «водочному королю» Кабардино-Балкарской Республики, депутату Госдумы от КПРФ Анатолию Бифову избежать наказания по уголовному делу о хищении более миллиарда рублей госкредита. ПАСМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщает, что за эту «помощь» депутат заплатил 60 миллионов рублей.





По данным издания, коммунисту Бифову принадлежит львиная доля расположенных в КБР предприятий по производству алкоголя. С 2000 года, депутат значился руководителем ЗАО «Сармаковский вино-водочный завод», ООО «Вино-водочный завод «Альянс», ООО «Алби», ООО «Эверест-А», ООО Винный завод «Нарткала», ООО «Минерал», ООО «Минерал плюс» и ООО «Минерал-А». Когда Бифов стал депутатом Госдумы, он сообщил, что продал бизнес. Источники утверждают обратное: парламентарий продолжает контролировать водочные заводы.





В 2014 году на территории Кабардино-Балкарии началось строительство крупнейшего комплекса по производству мяса птицы. За реализацию проекта отвечало ООО «ЮГ-АГРО», Внешэкономбанк открыл компании кредитную линию с лимитом в 3,7 миллиарда рублей под гарантии правительства России. Однако стройка оказалась заморожена, и в 2018 году следователи возбудили уголовное дело о хищении части госкредита.