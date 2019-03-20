ПАСМИ: Арашуковы помогли «королю водки» избежать наказания в деле о хищении миллиарда

Член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль, арестованные по делу о создании ОПГ и хищении газа у «Газпрома», ранее могли помочь «водочному королю» Кабардино-Балкарской Республики, депутату Госдумы от КПРФ Анатолию Бифову избежать наказания по уголовному делу о хищении более миллиарда рублей госкредита. ПАСМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщает, что за эту «помощь» депутат заплатил 60 миллионов рублей.
По данным издания, коммунисту Бифову принадлежит львиная доля расположенных в КБР предприятий по производству алкоголя. С 2000 года, депутат значился руководителем ЗАО «Сармаковский вино-водочный завод», ООО «Вино-водочный завод «Альянс», ООО «Алби», ООО «Эверест-А», ООО Винный завод «Нарткала», ООО «Минерал», ООО «Минерал плюс» и ООО «Минерал-А». Когда Бифов стал депутатом Госдумы, он сообщил, что продал бизнес. Источники утверждают обратное: парламентарий продолжает контролировать водочные заводы.
В 2014 году на территории Кабардино-Балкарии началось строительство крупнейшего комплекса по производству мяса птицы. За реализацию проекта отвечало ООО «ЮГ-АГРО», Внешэкономбанк открыл компании кредитную линию с лимитом в 3,7 миллиарда рублей под гарантии правительства России. Однако стройка оказалась заморожена, и в 2018 году следователи возбудили уголовное дело о хищении части госкредита.
По сведениям ПАСМИ, с 2014-го по 2015 год банк перечислил на строительство комплекса больше одного миллиарда рублей. ООО «ЮГ-АГРО» в результате было признано банкротом, а в отношении руководителей компании возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере») и по статье 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»). Внешэкономбанк так и не получил обратно свои средства.
СМИ сообщали, что Анатолий Бифов мог быть причастен к хищению. Депутат и его партнер Андзор Унежев, по сведениям источников ПАСМИ, отвечают за создание «ЮГ-АГРО», а сумма в 1,1 миллиарда рублей поступила в принадлежащую «водочному королю» фирму «Стройгранд», которая записана на его родственника. ПАСМИ предполагает, что похищенные деньги были инвестированы в предприятия, принадлежащие Бифову. Для того чтобы расследование хищения госкредита было заморожено, Бифов, по данным издания, попросил помощи у Рауля и Рауфа Арашуковых. Как сообщают источники, за «помощь» пришлось заплатить около 60 миллионов рублей.
ПАСМИ отмечает, что члены семьи Анатолия Бифова занимают высокие посты. Брат депутата Руслан в 2011-2013 годах был руководителем управления Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарии. Другие его родственники успешно ведут бизнес в разных сферах. Также ПАСМИ предположило, что депутат может владеть еще рядом объектов: группой компаний «Глобал» (торговые центры «Глобал-Сити» и рынки), ТЦ «Тиара» на Мичуринском проспекте, ТЦ «Круг» в Бутово, а также еще множеством торговых центров в разных регионах РФ.