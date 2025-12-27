Новости
Новости 18+
Подросток зарезал бывшего одноклассника на новогодней дискотеке в школе в Тыве
Подросток убил своего сверстника в школе в селе Кызыл-Мажалык в Тыве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.


«По версии следствия, сегодня на территории школы между несовершеннолетними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый имевшимся при себе ножом нанес удар по телу потерпевшего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте», — говорится в сообщении.


По данным источника РЕН ТВ, нападавшим оказался бывший ученик школы, ныне учащийся в Ак-Довуракском горном техникуме. Он пришел на школьную дискотеку, где и произошло убийство. Задержанному подростку 17 лет. Жертва и нападавший ранее были одноклассниками.


Следователи возбудили уголовное дело.

