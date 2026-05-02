Politico: В администрации Трампа «не помнят», когда в последний раз говорили об Украине

В администрации президента США Дональда Трампа не могут вспомнить, когда в последний раз обсуждали российско-украинский конфликт, сообщает Politico. По информации издания, мирное урегулирование стало для американского лидера второстепенной задачей на фоне войны в Иране.





«Похоже, что все застряло и нуждается в новом импульсе», — сказал европейский чиновник журналистам на условиях анонимности.





Перед недавним телефонным разговором президента России Владимира Путина и Дональда Трампа неназванный представитель Белого дома заявил, что не может вспомнить, когда в последний раз слышал о том, чтобы кто-то говорил об Украине.





По его словам, посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые занимались этим направлением, сейчас работают в основном по Ирану, хотя «некоторое общение» с переговорщиками из Москвы и Киева продолжается.





Владимир Зеленский, который на протяжении 2025 года добивался поддержки Трампа, похоже, отошел от попыток убедить его оставаться вовлеченным в украинский конфликт, пишет Politico. Вместо этого президент Украины разрабатывает стратегию действий без участия США. Площадкой для следующего раунда мирных переговоров с Россией он теперь рассматривает Турцию.