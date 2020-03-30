Режим самоизоляции для москвичей действует до 14 апреля

Режим самоизоляции для жителей Москвы будет действовать до 14 апреля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. Отмечается, что такой срок установил градоначальник Сергей Собянин. При этом самоизолироваться должны все граждане, независимо от возраста.





Власти будут ужесточать контроль за соблюдением карантина в городе, отмечал ранее Собянин. В частности, планируется введение режима спецпропусков, необходимых для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции. Кроме того, в течение ближайших недель будет развернута «Умная система контроля» соблюдения режима самоизоляции, пообещал мэр. Все разъяснения по поводу получения этого специального пропуска и технических систем будут содержаться в регламентирующем акте Правительства Москвы, который опубликуют на официальном портале mos.ru, заявили в оперативном штабе.





Москвичам теперь запрещено выходить бегать, даже при условии того, что они не контактируют с другими людьми, а также гулять с ребенком в коляске: «Для того чтобы предотвратить распространение коронавируса, сейчас необходимо соблюдать режим сна, — рассказали в оперативном штабе. — Прогулки с ребенком в коляске временно запрещены».





При этом россиянам необходимо носить с собой документ, подтверждающий личность. В роли его могут выступать паспорт, свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет), паспорт моряка, дипломатический паспорт, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение беженца, военный билет, служебное удостоверение (для работников прокуратуры), заграничный паспорт, вид на жительство.





Самоизоляция не ограничивает права людей приезжать или уезжать из Москвы. В данном случае речь идет о том, что нельзя передвигаться по городу без веской причины. Поэтому, пока власти не нужно предупреждать о поездке в Новую Москву или за город, отметили в штабе. Гражданам можно спокойно перемещаться на такси, которые работают в обычном режиме. Ограничение личного, служебного, специального и общественного транспорта в Москве также не предусмотрено.





«Сейчас в обычном режиме работают продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, службы доставки, салоны связи и магазины c товарами первой необходимости. Также продолжают работать городские службы, необходимые для жизнеобеспечения города», — добавили в оперативном штабе.