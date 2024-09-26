Рыбак, охотник и бывший глава обанкротившейся компании: что известно о задержанном экс-депутате Госдумы Шилкине

В Басманный суд Москвы 26 сентября поступило ходатайство об аресте бывшего депутата Госдумы Григория Шилкина по делу о крупном присвоении или растрате в составе организованной группы. Сейчас суд рассматривает ходатайство. По информации СМИ, Шилкина задержали в Архангельске 25 сентября и доставили в Москву для следственных действий.





Депутат Госдумы от партии «Новые люди» досрочно сдал свой мандат в конце июля. «Григорий Шилкин слагает с себя полномочия депутата Госдумы, поскольку решил вернуться к работе в сфере предпринимательства», — заявили 26 июля в пресс-службе партии.





«Новые люди» добавили, что Шилкин останется в партии и продолжит работать «по всем ключевым направлениям, и особенно по мониторингу качества законов для предпринимателей».





Григорий Шилкин родился 20 октября 1976 года в Архангельске. На его личной странице в соцсети «ВКонтакте» есть фото с зимней рыбалки.