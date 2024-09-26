Рыбак, охотник и бывший глава обанкротившейся компании: что известно о задержанном экс-депутате Госдумы Шилкине

В Басманный суд Москвы 26 сентября поступило ходатайство об аресте бывшего депутата Госдумы Григория Шилкина по делу о крупном присвоении или растрате в составе организованной группы. Сейчас суд рассматривает ходатайство. По информации СМИ, Шилкина задержали в Архангельске 25 сентября и доставили в Москву для следственных действий.
Депутат Госдумы от партии «Новые люди» досрочно сдал свой мандат в конце июля. «Григорий Шилкин слагает с себя полномочия депутата Госдумы, поскольку решил вернуться к работе в сфере предпринимательства», — заявили 26 июля в пресс-службе партии.
«Новые люди» добавили, что Шилкин останется в партии и продолжит работать «по всем ключевым направлениям, и особенно по мониторингу качества законов для предпринимателей».
Григорий Шилкин родился 20 октября 1976 года в Архангельске. На его личной странице в соцсети «ВКонтакте» есть фото с зимней рыбалки.
Помимо рыбалки, скорее всего, экс-депутат увлекается охотой: он подписан на сообщества: «На Севере. Рыбалка, охота. Архангельская область», «Архангельская область. Охота на гуся!», «Рыбалка и охота. Архангельская область», «Охота на гуся с «Профигусь».
По данным базы ФССП, родившийся 20 октября 1979 года в Архангельске Шилкин Григорий Владимирович указан как должник, но сумма непогашенной задолженности не сообщается.
По сведениям «СПАРК-Интерфакс», Шилкин Григорий Владимирович — совладелец ООО «Энергоактив» и ООО «Лайтсервис», зарегистрированных в Архангельске. Первая компания занимается передачей электроэнергии и технологическим присоединением к распределительным электросетям.
Второе предприятие управляет эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. «Лайтсервис» был зарегистрирован в один день с «Энергоактивом», 19 августа 2022 года, размер уставного капитала обеих компаний на момент регистрации составлял по 30 тысяч рублей.
Также Григорий Шилкин — бывший совладелец и экс-руководитель ряда электроэнергетических компаний из Архангельска.
По информации источника РБК, дело в отношении экс-депутата связано с его работой на посту главы ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» (АСЭП). Он руководил компанией с 2009-го по 2021 год.
По словам собеседника издания, в деле якобы фигурируют хищения на сумму около двух миллиардов рублей.
АСЭП было создано в 2004 году, а в 2019 году местные СМИ называли его второй по величине сетевой компанией в Архангельской области. В 2021 году суд признал предприятие банкротом.
Предприниматель также был секретарем совета регионального отделения партии «Новые люди», свидетельствует «СПАРК-Интерфакс».
Максимальное наказание по статье о крупном присвоении или растрате в составе организованной группы составляет 10 лет лишения свободы.