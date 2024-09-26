Новости
Новости 18+
St
Рыбак, охотник и бывший глава обанкротившейся компании: что известно о задержанном экс-депутате Госдумы Шилкине
18+
Суд рассматривает ходатайство об аресте бывшего парламентария по делу о присвоении или растрате в составе организованной группы Коллаж: Daily Storm
Новости

Рыбак, охотник и бывший глава обанкротившейся компании: что известно о задержанном экс-депутате Госдумы Шилкине

Суд рассматривает ходатайство об аресте бывшего парламентария по делу о присвоении или растрате в составе организованной группы

Коллаж: Daily Storm

В Басманный суд Москвы 26 сентября поступило ходатайство об аресте бывшего депутата Госдумы Григория Шилкина по делу о крупном присвоении или растрате в составе организованной группы. Сейчас суд рассматривает ходатайство. По информации СМИ, Шилкина задержали в Архангельске 25 сентября и доставили в Москву для следственных действий. 


Депутат Госдумы от партии «Новые люди» досрочно сдал свой мандат в конце июля. «Григорий Шилкин слагает с себя полномочия депутата Госдумы, поскольку решил вернуться к работе в сфере предпринимательства», — заявили 26 июля в пресс-службе партии.


«Новые люди» добавили, что Шилкин останется в партии и продолжит работать «по всем ключевым направлениям, и особенно по мониторингу качества законов для предпринимателей».


Григорий Шилкин родился 20 октября 1976 года в Архангельске. На его личной странице в соцсети «ВКонтакте» есть фото с зимней рыбалки.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
Фото со страницы Григория Шилкина в соцсети «ВКонтакте»
Фото со страницы Григория Шилкина в соцсети «ВКонтакте»

Помимо рыбалки, скорее всего, экс-депутат увлекается охотой: он подписан на сообщества: «На Севере. Рыбалка, охота. Архангельская область», «Архангельская область. Охота на гуся!», «Рыбалка и охота. Архангельская область», «Охота на гуся с «Профигусь».

Скриншот Daily Storm
Скриншот Daily Storm

По данным базы ФССП, родившийся 20 октября 1979 года в Архангельске Шилкин Григорий Владимирович указан как должник, но сумма непогашенной задолженности не сообщается.


По сведениям «СПАРК-Интерфакс», Шилкин Григорий Владимирович — совладелец ООО «Энергоактив» и ООО «Лайтсервис», зарегистрированных в Архангельске. Первая компания занимается передачей электроэнергии и технологическим присоединением к распределительным электросетям.


Второе предприятие управляет эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. «Лайтсервис» был зарегистрирован в один день с «Энергоактивом», 19 августа 2022 года, размер уставного капитала обеих компаний на момент регистрации составлял по 30 тысяч рублей.


Также Григорий Шилкин — бывший совладелец и экс-руководитель ряда электроэнергетических компаний из Архангельска.


По информации источника РБК, дело в отношении экс-депутата связано с его работой на посту главы ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» (АСЭП). Он руководил компанией с 2009-го по 2021 год. 


По словам собеседника издания, в деле якобы фигурируют хищения на сумму около двух миллиардов рублей.


АСЭП было создано в 2004 году, а в 2019 году местные СМИ называли его второй по величине сетевой компанией в Архангельской области. В 2021 году суд признал предприятие банкротом.


Предприниматель также был секретарем совета регионального отделения партии «Новые люди», свидетельствует «СПАРК-Интерфакс».


Максимальное наказание по статье о крупном присвоении или растрате в составе организованной группы составляет 10 лет лишения свободы.

#хищение #задержание #новые люди #шилкин #госдума
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...