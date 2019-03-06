Сирота поджег себя у здания белгородской администрации из-за проблемы с жильем

Правоохранители утверждают, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения в момент совершения самоподжога, передает портал GO31.RU. В качестве топлива он использовал жидкость для снятия лака. Когда он поджег себя, его заметили дежурившие на Соборной площади полицейские. Они сбили пламя и вызвали подкрепление и скорую помощь, которая позднее его отвезла в больницу.





«Следственным отделом по городу Белгород начата доследственная проверка по факту получения ожогов 31-летним жителем Белгорода на Соборной площади областного центра... В настоящее время проводятся проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении регионального отделения СКР.





Как сообщает портал Moe-Belgorod.ru, мужчина не смог получить жилье, положенное ему как сироте. Он уже раньше привлекался к административной ответственности за мелкие нарушения.





Заметка дополняется