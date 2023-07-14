Новости
Новости
St
Телеведущий Дроздов находится в больнице из-за отравления
По словам артиста Дмитрия Дунаева, сейчас зоолог чувствует себя лучше undefined
Новости

Телеведущий Дроздов находится в больнице из-за отравления

По словам артиста Дмитрия Дунаева, сейчас зоолог чувствует себя лучше

Зоолог и телеведущий Николай Дроздов обратился в одну из московских больниц из-за отравления. Об этом друг семьи, артист Дмитрий Дунаев сообщил ТАСС. По его словам, самочувствие телеведущего уже улучшилось, однако он временно останется под наблюдением врачей.


Дунаев о состоянии Дроздова узнал от его супруги Татьяны. Она сказала, что мужу уже сделали все необходимые процедуры. Дунаев подчеркнул, что причин для паники нет.


Незадолго до этого художник Константин Мирошник, друг Дроздова, объяснил RT, что ведущий обращался в медучреждение в связи с плановыми медицинскими процедурами. После перелома ребра у зоолога «произошло что-то с нервом» и ухудшилось зрение на один глаз. При этом художник тоже говорит, что никакой тревоги в связи с этим нет.


Ранее Telegram-каналы и СМИ сообщили о госпитализации Дроздова из-за проблем со здоровьем. Утверждалось, что у него якобы началось воспаление внутренних органов.


Николаю Дроздову 86 лет. Дроздов — доктор биологических наук, заслуженный профессор МГУ, автор более 40 книг о природе. С 1977-го по 2019 год вел популярную телепрограмму «В мире животных». Сейчас Дроздов преподает в МГУ.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#николай дроздов #отравление #рф
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»