Телеведущий Дроздов находится в больнице из-за отравления

Зоолог и телеведущий Николай Дроздов обратился в одну из московских больниц из-за отравления. Об этом друг семьи, артист Дмитрий Дунаев сообщил ТАСС. По его словам, самочувствие телеведущего уже улучшилось, однако он временно останется под наблюдением врачей.





Дунаев о состоянии Дроздова узнал от его супруги Татьяны. Она сказала, что мужу уже сделали все необходимые процедуры. Дунаев подчеркнул, что причин для паники нет.





Незадолго до этого художник Константин Мирошник, друг Дроздова, объяснил RT, что ведущий обращался в медучреждение в связи с плановыми медицинскими процедурами. После перелома ребра у зоолога «произошло что-то с нервом» и ухудшилось зрение на один глаз. При этом художник тоже говорит, что никакой тревоги в связи с этим нет.





Ранее Telegram-каналы и СМИ сообщили о госпитализации Дроздова из-за проблем со здоровьем. Утверждалось, что у него якобы началось воспаление внутренних органов.





Николаю Дроздову 86 лет. Дроздов — доктор биологических наук, заслуженный профессор МГУ, автор более 40 книг о природе. С 1977-го по 2019 год вел популярную телепрограмму «В мире животных». Сейчас Дроздов преподает в МГУ.