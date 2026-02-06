В Роспотребнадзоре подтвердили задержание их коллеги Алексея Дударева по делу о госизмене

Коллеги ученого из Петербурга Алексея Дударева подтвердили его задержание по делу о госизмене. Глава Северо-западного научного центра гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора, где и работал ученый, заявил Daily Storm, что они шокированы произошедшим.





«Для нас это (задержание Дударева. — Примеч. Daily Storm) полная неожиданность», — сказал Роман Бузинов.





Более подробно комментировать произошедшее он не стал.





Дударева задержали 14 января, прямо по дороге на работу. В квартире ученого провели обыск, а его самого отправили под арест на два месяца. По данным правозащитных организаций, основанием для уголовного преследования стали публикации в научных журналах программы Arctic Monitoring and Assessment.





Следствие, как утверждается, считает, что данные из публикаций ученого могли использоваться норвежской разведкой. Сам Дударев своей вины не признает.