В России построят гигантский дата-центр для хранения персональных данных

Частный инвестор Владимир Мазур построит гигантский дата-центр на 40 тысяч серверных стоек около подмосковной Истры. Об этом пишут «Ведомости», отмечая, что новый комплекс увеличит в два раза мощности для хранения данных в России. Для чего именно будет построен истринский дата-центр, его создатели не раскрывают, — эксперты, опрошенные Daily Storm, полагают, что жесткие диски понадобятся не под «закон Яровой», обязывающий российские компании хранить данные о клиентах в России, а для выполнения федерального закона «О персональных данных», согласно которому также все иностранные IT-фирмы должны хранить персональные данные россиян только на территории РФ.





«У нас есть федеральный закон о хранении персональных данных на территории России. И у Facebook, и у Google это требование не использовано, возможно, эти мощности нужны для этого», — сказал в беседе с Daily Storm гендиректор «Ордеркома» (компания консультирует операторов связи в области Системы техсредств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), кандидат юридических наук Дмитрий Галушко.





При этом хранить телефонные разговоры и переписку россиян по «закону Яровой» в новом дата-центре вряд ли будут, — для этого в России уже давно создана инфраструктура. «Для выполнения требований «пакета Яровой» у нас есть крупные игроки, крупные точки обмена интернет-трафиком. Там же возможно и присутствие спецслужб, потому что на точках обмена трафиком встречаются все операторы и данные снимать удобнее», — считает Галушко.





Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал Daily Storm, что «пакет Яровой» уже функционирует в полном объеме, данные россиян записываются и хранятся провайдерами, новых мощностей для этого не требуется: «Все, что касается хранения текста и аудио, не вызывает у компаний никаких трудностей. Мы [рядовые пользователи сотовой связи] общаемся на 500 мегабайт в год — это копейки. Как мы видим, «пакет Яровой» работает, данные хранятся, а цены на связь практически не изменились».





Вместе с тем хранить документацию иностранных компаний, а также данные иностранных граждан в новом дата-центре под Истрой вряд ли получится, убеждены эксперты. Это обусловлено, прежде всего, юридическими препятствиями. «Например, страны Евросоюза по закону не могут хранить данные в России. К тому же тащить кабель через границы и океан дорого, и скорость передачи от этого падает», — объяснил Галушко.





Гигантский дата-центр под Истрой планируют построить к 2024 году. По словам инвестора Владимира Мазура, который финансирует проект, строительство обойдется в 132 миллиарда рублей. По данным «СПАРК-Интерфакс», Мазуру принадлежит 51% компании-застройщика (ООО «Аквастрой ТЭК»), остальное — частным лицам, имеющим гражданство Кипра.