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Вэнс: США не обязаны защищать Европу в случае конфликта
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Европа должна быть самодостаточной в военной и энергетической сферах undefined
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Вэнс: США не обязаны защищать Европу в случае конфликта

Европа должна быть самодостаточной в военной и энергетической сферах

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс в интервью Semafor заявил, что США не обязаны защищать Европу в случае нападения России.


«Когда администрация [вице-президента Камалы] Харрис говорит, что, если мы не остановим Путина на Украине, он пойдет до самой Германии, во-первых, это неправда, а во-вторых, что это говорит об обороноспособности Германии?» — сказал он.


Вэнс пояснил, что в случае победы на президентских выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа США будут укреплять «дружбу» с Европой, однако потребуют от союзников «самодостаточности», прежде всего в военной и энергетической сферах.

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#международные новости #европа #сша
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