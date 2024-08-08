Вэнс: США не обязаны защищать Европу в случае конфликта

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс в интервью Semafor заявил, что США не обязаны защищать Европу в случае нападения России.





«Когда администрация [вице-президента Камалы] Харрис говорит, что, если мы не остановим Путина на Украине, он пойдет до самой Германии, во-первых, это неправда, а во-вторых, что это говорит об обороноспособности Германии?» — сказал он.





Вэнс пояснил, что в случае победы на президентских выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа США будут укреплять «дружбу» с Европой, однако потребуют от союзников «самодостаточности», прежде всего в военной и энергетической сферах.