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Замкомандующего ВВС Украины со скандалом ушел в отставку из-за увольнения министра обороны Федорова
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Замкомандующего ВВС Украины со скандалом ушел в отставку из-за увольнения министра обороны Федорова

Он назвал это решение «злом для обороноспособности» страны

Анна Иванова

Заместитель командующего Воздушными силами Украины полковник Павел Елизаров подал рапорт об увольнении из ВСУ в знак протеста против отстранения министра обороны Михаила Федорова. Об этом он сообщил в соцсетях.


По его словам, увольнение Федорова — «большое зло для обороноспособности страны». В рапорте на имя командующего ВВС Елизаров уточнил, что просит уволить его с должности в связи с отставкой инициатора стратегических реформ в сфере ПВО, и добавил, что не имеет желания продолжать военную службу ни в ВСУ, ни в резерве.


Накануне сам Федоров подтвердил, что покидает пост после заявления Владимира Зеленского о кадровых перестановках. Напомним, что в отставку уйдет и глава правительства Юлия Свириденко.

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