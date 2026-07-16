Замкомандующего ВВС Украины со скандалом ушел в отставку из-за увольнения министра обороны Федорова

Заместитель командующего Воздушными силами Украины полковник Павел Елизаров подал рапорт об увольнении из ВСУ в знак протеста против отстранения министра обороны Михаила Федорова. Об этом он сообщил в соцсетях.





По его словам, увольнение Федорова — «большое зло для обороноспособности страны». В рапорте на имя командующего ВВС Елизаров уточнил, что просит уволить его с должности в связи с отставкой инициатора стратегических реформ в сфере ПВО, и добавил, что не имеет желания продолжать военную службу ни в ВСУ, ни в резерве.





Накануне сам Федоров подтвердил, что покидает пост после заявления Владимира Зеленского о кадровых перестановках. Напомним, что в отставку уйдет и глава правительства Юлия Свириденко.