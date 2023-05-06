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Был «членом семьи» и «просто хорошим человеком». Близкие поделились фактами из жизни погибшего водителя Захара Прилепина
Эксклюзив Общество

Был «членом семьи» и «просто хорошим человеком». Близкие поделились фактами из жизни погибшего водителя Захара Прилепина

Александр Шубин с позывным Злой был за рулем взорвавшегося автомобиля писателя

Александр Шубин с позывным Злой был за рулем взорвавшегося автомобиля писателя undefined
Коллаж: Daily Storm

27-летний уроженец Луганска Александр Шубин с позывным Злой погиб в результате теракта, совершенного против писателя и политика Захара Прилепина. Шубин был его водителем и личным охранником.   


«Он был в «личке» (личной охране. Примеч. Daily Storm) Захара с 2016 года. Там они и познакомились. Далее Злой был всегда рядом. Остальное за скобками. Злой был членом семьи, если угодно», рассказал в беседе с Daily Storm знакомый погибшего Илья Шамазов. 


Бывший одноклассник Шубина Эдуард Гаспарян рассказал изданию о начале военной карьеры товарища. По его словам, Злой вступил в ополчение ЛНР с основания республики в 2014 году. «В ополчение он (Шубин) пошел с самого начала, еще с захвата здания СБУ», поделился Гаспарян. 


Знала Шубина и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Наталья Хим, которая сейчас активно помогает участникам спецоперации на Украине. 


«Александр просто хороший человек», лаконично охарактеризовала погибшего Хим в разговоре с Daily Storm. Также коротко отозвалась о Шубине другая его подруга, Наталья Делейчук из Донецка: «Саня веселый, добрый и хороший человек!»


﻿Александр Злой Шубин родился 15 января 1996 года в Луганске. В 2014 году сразу после начала военных действий на Донбассе ушел в батальон ополчения «Заря», недоучившись в 11-м классе. Аттестат об окончании школы ему присылали по почте, сообщили Daily Storm в пресс-службе Захара Прилепина.


«Служил в разведке, потом попал в знаменитую для Луганска роту «Мангуст». Из этой роты в конце 2016 года перешел в батальон Захара Прилепина, разместившийся в Донецке. Там он и попал в личную охрану Захара Прилепина. Когда писатель закончил службу, Шубин уехал вместе с ним и находился постоянно рядом, выполняя функцию охранника и водителя», — рассказали представители пресс-службы.


Когда во время СВО Прилепин подписал контракт с Росгвардией и поступил на службу в батальон «Оплот», Шубин отправился вместе с ним.


«Все знакомые характеризуют его как веселого, жизнерадостного и всегда позитивного человека. У него осталась девушка. Александр сделал ей предложение», — поделились представители писателя.


6 мая в Нижегородской области в Audi Q7, на которой ехал Захар Прилепин, сработало взрывное устройство. По данным главы региона Глеба Никитина, Прилепин находился после взрыва в сознании и был передан медикам. Его водитель Александр Шубин погиб. Вместе с отцом в автомобиле находилась дочь Прилепина, но она вышла из машины незадолго до трагедии, поэтому не пострадала. 

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#теракт #захар прилепин #взрыв #покушение
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