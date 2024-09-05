«Люди хватаются за любую соломинку»: как и почему гадалки и маги наживаются на семьях пропавших участников СВО

Кроме того, удалось пообщаться и с тарологом Юлией, которая сразу предупредила: «наложить защиту» на моего родственника она не может, а время его возвращения с СВО «точно карты не покажут». «Но я могу посмотреть, есть ли вероятность уйти из этого мира. И могу дать вам рекомендации, что вам нужно будет сделать самому, чтобы ваш отец вернулся живым. Диагностика стоит с рекомендациями три тысячи рублей. Но где конкретно человек находится — я вам точно не скажу», — заметила специалист.





Она при этом раскритиковала недобросовестных коллег, из-за которых не все люди верят в ее прогнозы: «Сейчас [развелось] очень много тарологов, эзотериков (если их можно так назвать), которые реально берут большую сумму денег и при этом говорят полную чушь». «Но я даю 100 процентов, в плену человек или нет, живой или погиб, потому что покойного [по фото] видно сразу. Если с человеком рядом смерть и что именно надо делать, чтобы ему помочь, я тоже скажу. Будете выполнять мои рекомендации — будет больше шансов вернуть его живым. Поэтому зависит еще многое и от вас», — без скромности заявила Юлия. Таролог утверждает, что не берет клиентов на поток и ей обидно за людей, поверивших «неправильным» тарологам и оставшихся и без денег, и без результата: «Люди, к сожалению, верили в порчу, во всякую фигню. И платили колоссальные суммы. А потом оставались ни с чем. И у них была сильнейшая депрессия».





«СВО стала золотой жилой для мошенников»





Бывший юрист Комитета солдатских матерей Александр Латынин рассказал, что в организацию до недавнего времени от родственников участников СВО не поступало жалоб на ясновидящих, «воскрешавших» мертвых солдат, но были сообщения другого рода: «О том, что бабка-гадалка указала, что их родной человек находится в плену. И люди просили проверить, правда ли это, и включали его в обменный список. Мы отправляли всю информацию в Минобороны, откуда приходил ответ, что этот человек без вести пропавший. Получается, люди платили деньги, а сведения недостоверны...»





Военный юрист посетовал, что гадалок тяжело привлечь к ответственности, поскольку «чеки они не выдают» и берут деньги за свои приемы налом. «А потом докажи, что ты отдал средства бабке-гадалке... Был безумный случай (еще до СВО), когда к нам приехала женщина и требовала выехать в Чечню, чтобы найти ее сына, пропавшего в 90-е годы. Эту информацию она получила от гадалки. Естественно, данные оказались недостоверными», — сказал Латынин.





Он выразил мнение, что в России сейчас вообще «маленький процент граждан, способных принимать реальность». «Люди звонят, говорят, что человек не выходит год на связь. И они должны понимать и быть готовыми, что он погиб. Но люди готовы держаться за последнюю соломинку. А на этом всякие маги наживаются. Как и юристы, когда за миллион говорят о тех вещах, которые они просто не могут выполнить. СВО стала золотой жилой для мошенников. И от них людей никак не уберечь», — полагает собеседник.





Люди хотят верить в чудо





Военный психолог Алексей Захаров в общении с нашим корреспондентом заявил, что можно понять людей, обращающихся за помощью к гадалкам и тарологам. Потому что родственники пропавших участников СВО верят в чудо, заметил он. «Люди переживают, находятся в стрессовой ситуации. Пытаются вернуть себе самых близких людей и идут к ним [ясновидящим]. Говорить о том, что они могут рационально рассчитывать свои поступки, не приходится», — считает психолог.





Он вспомнил трагедию в Беслане, когда к родителям погибших школьников приходили так называемые целители и обещали за гробовые деньги (денежные компенсации от государства. — Примеч. Daily Storm) «воскресить» детей. «Они уже лежат на кладбище в могиле. Родители ходили к ним каждый день, но согласились заплатить. Это не гипноз, а состояние человека, который находится в ситуации крайней потери своего близкого. Поэтому могут воспринимать мир неадекватно. И этим пользуются нечистые на руку люди. Потому что человек, когда потерял самое дорогое в жизни, надеется на любое чудо! Такие же вещи были и при крушении теплохода «Булгария» в Татарстане в 2011 году, когда погибли дети. После этой трагедии также были «воскресители». Эти подлецы всегда находятся рядом с теми, кто получает денежную компенсацию», — заявил Захаров.





В Госдуме подготовили законопроект о запрете рекламы экстрасенсов в СМИ и Сети





Депутат нижней палаты парламента Александр Спиридонов («Единая Россия») в июне сообщил, что подготовил законопроект о запрете рекламы в СМИ, а также в интернете услуг магов, колдунов, провидцев и экстрасенсов. В документе говорится, что рекламодателю грозит штраф. Для должностных лиц он составит от четырех тысяч до 20 тысяч рублей; для юридических лиц — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.





По мнению депутата, деятельность колдунов является мошеннической и губительно сказывается на психическом и физическом здоровье россиян. Кроме того, она в корне противоречит указу президента о сохранении и развитии традиционных духовно-нравственных ценностей. Законопроект планируется внести в Госдуму до окончания весенней сессии. Спиридонов ранее также призвал исключить из Общероссийских классификаторов продукции по видам экономической деятельности деятельность астрологов, хиромантов, спиритов и медиумов.





P.S.: Редакция Daily Storm убедительно просит родственников пропавших в ходе СВО бойцов не искать истину в походах к гадалкам. Люди, публикуя персональные данные военных в Сети, таким образом могут стать желанной добычей для мошенников. Они могут представиться участливым «юристом», «волонтером» или ясновидящей, дабы выманить из убитых горем людей деньги. Мы призываем обращаться в официальные инстанции: писать уполномоченному по правам человека, в российское представительство Международного Красного Креста, в военную полицию и Минобороны.