«Люди хватаются за любую соломинку»: как и почему гадалки и маги наживаются на семьях пропавших участников СВО

Время проведения спецоперации на Украине для некоторых граждан в России ознаменовалось шансом дополнительно заработать на тревогах родных солдат и офицеров. Это, в частности, касается всевозможных гадалок, которые обещают семьям «наложить защиту» на бойцов либо же найти военных, пропавших без вести. Разумеется, не бесплатно. Причем, как выяснил корреспондент Daily Storm, цена вопроса колеблется от 500 рублей за так называемую диагностику (есть ли вероятность гибели человека) до бесконечности. Все зависит от аппетитов и совести ясновидящих.
Прайс ясновидящей: шесть тысяч рублей и куриное яйцо за сеанс
Экстрасенсы и эзотерики, тарологи, маги и гадалки — каких только специалистов не найти теперь на необъятных интернет-просторах! Автор этих строк пообщался с несколькими представителями этой категории, придумав легенду о родственнике, якобы пропавшем без вести весной прошлого года под Донецком. Ждать откликов долго не пришлось. Пара минут — и сразу несколько человек прониклись «бедой» и готовы помочь и ответить на животрепещущие вопросы: погибнет или выживет близкий человек на передовой, когда ждать его возвращения, в плену ли он и где именно.
Вводных данных разыскиваемого просят немного — ФИО плюс фото, желательно в военной форме. «Сейчас ценник шесть тысяч рублей. В сеанс входит работа с вами и вашими близкими. Я работаю с людьми, во время сеанса выкатывая с людей негатив на куриное яйцо, желательно от домашней курицы», — рассказала мне Елена, одна из ясновидящих, состоящая в специализированной группе во «ВКонтакте». «За результат обычно люди платят отдельно, когда складывается так, как я говорю», — учтиво предупредила женщина.
Следующая собеседница сразу обозначила, что ранее она «делала защиты, посылала амулет». «Человека не забрали в армию, другой благополучно съездил и вернулся без происшествий. Расклад на ваш вопрос, что ждет его там и есть ли риски, — 500 рублей», — деловито отчеканила она. Однако предупредила, что она не гарантирует успешность поиска: «Нет гарантий, исход зависит от многих факторов. Никому не обещаю ничего».
Лариса, еще одна ясновидящая, ценник за работу обозначила едва ли не в первом предложении — 1500 рублей. Что же входит в эту стоимость? «Отвечу на ваши вопросы. Причины все посмотрю, если мертвый», — пояснила собеседница. Ее метод «действительно работает», заверяет Лариса. После «просмотра» она предлагает доплатить за «защиту». «Защита — это отвод рисков на жизненном цикле человека», — уточнила собеседница. Она отметила, что клиенты к ней обращаются за помощью ежедневно и она не считает себя мошенницей, поскольку работает официально — открыла ИП и «как честный человек платит налоги».
Кроме того, удалось пообщаться и с тарологом Юлией, которая сразу предупредила: «наложить защиту» на моего родственника она не может, а время его возвращения с СВО «точно карты не покажут». «Но я могу посмотреть, есть ли вероятность уйти из этого мира. И могу дать вам рекомендации, что вам нужно будет сделать самому, чтобы ваш отец вернулся живым. Диагностика стоит с рекомендациями три тысячи рублей. Но где конкретно человек находится — я вам точно не скажу», — заметила специалист.
Она при этом раскритиковала недобросовестных коллег, из-за которых не все люди верят в ее прогнозы: «Сейчас [развелось] очень много тарологов, эзотериков (если их можно так назвать), которые реально берут большую сумму денег и при этом говорят полную чушь». «Но я даю 100 процентов, в плену человек или нет, живой или погиб, потому что покойного [по фото] видно сразу. Если с человеком рядом смерть и что именно надо делать, чтобы ему помочь, я тоже скажу. Будете выполнять мои рекомендации — будет больше шансов вернуть его живым. Поэтому зависит еще многое и от вас», — без скромности заявила Юлия. Таролог утверждает, что не берет клиентов на поток и ей обидно за людей, поверивших «неправильным» тарологам и оставшихся и без денег, и без результата: «Люди, к сожалению, верили в порчу, во всякую фигню. И платили колоссальные суммы. А потом оставались ни с чем. И у них была сильнейшая депрессия».
«СВО стала золотой жилой для мошенников»
Бывший юрист Комитета солдатских матерей Александр Латынин рассказал, что в организацию до недавнего времени от родственников участников СВО не поступало жалоб на ясновидящих, «воскрешавших» мертвых солдат, но были сообщения другого рода: «О том, что бабка-гадалка указала, что их родной человек находится в плену. И люди просили проверить, правда ли это, и включали его в обменный список. Мы отправляли всю информацию в Минобороны, откуда приходил ответ, что этот человек без вести пропавший. Получается, люди платили деньги, а сведения недостоверны...»
Военный юрист посетовал, что гадалок тяжело привлечь к ответственности, поскольку «чеки они не выдают» и берут деньги за свои приемы налом. «А потом докажи, что ты отдал средства бабке-гадалке... Был безумный случай (еще до СВО), когда к нам приехала женщина и требовала выехать в Чечню, чтобы найти ее сына, пропавшего в 90-е годы. Эту информацию она получила от гадалки. Естественно, данные оказались недостоверными», — сказал Латынин.
Он выразил мнение, что в России сейчас вообще «маленький процент граждан, способных принимать реальность». «Люди звонят, говорят, что человек не выходит год на связь. И они должны понимать и быть готовыми, что он погиб. Но люди готовы держаться за последнюю соломинку. А на этом всякие маги наживаются. Как и юристы, когда за миллион говорят о тех вещах, которые они просто не могут выполнить. СВО стала золотой жилой для мошенников. И от них людей никак не уберечь», — полагает собеседник.
Люди хотят верить в чудо
Военный психолог Алексей Захаров в общении с нашим корреспондентом заявил, что можно понять людей, обращающихся за помощью к гадалкам и тарологам. Потому что родственники пропавших участников СВО верят в чудо, заметил он. «Люди переживают, находятся в стрессовой ситуации. Пытаются вернуть себе самых близких людей и идут к ним [ясновидящим]. Говорить о том, что они могут рационально рассчитывать свои поступки, не приходится», — считает психолог.
Он вспомнил трагедию в Беслане, когда к родителям погибших школьников приходили так называемые целители и обещали за гробовые деньги (денежные компенсации от государства. — Примеч. Daily Storm) «воскресить» детей. «Они уже лежат на кладбище в могиле. Родители ходили к ним каждый день, но согласились заплатить. Это не гипноз, а состояние человека, который находится в ситуации крайней потери своего близкого. Поэтому могут воспринимать мир неадекватно. И этим пользуются нечистые на руку люди. Потому что человек, когда потерял самое дорогое в жизни, надеется на любое чудо! Такие же вещи были и при крушении теплохода «Булгария» в Татарстане в 2011 году, когда погибли дети. После этой трагедии также были «воскресители». Эти подлецы всегда находятся рядом с теми, кто получает денежную компенсацию», — заявил Захаров.
В Госдуме подготовили законопроект о запрете рекламы экстрасенсов в СМИ и Сети
Депутат нижней палаты парламента Александр Спиридонов («Единая Россия») в июне сообщил, что подготовил законопроект о запрете рекламы в СМИ, а также в интернете услуг магов, колдунов, провидцев и экстрасенсов. В документе говорится, что рекламодателю грозит штраф. Для должностных лиц он составит от четырех тысяч до 20 тысяч рублей; для юридических лиц — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
По мнению депутата, деятельность колдунов является мошеннической и губительно сказывается на психическом и физическом здоровье россиян. Кроме того, она в корне противоречит указу президента о сохранении и развитии традиционных духовно-нравственных ценностей. Законопроект планируется внести в Госдуму до окончания весенней сессии. Спиридонов ранее также призвал исключить из Общероссийских классификаторов продукции по видам экономической деятельности деятельность астрологов, хиромантов, спиритов и медиумов.
P.S.: Редакция Daily Storm убедительно просит родственников пропавших в ходе СВО бойцов не искать истину в походах к гадалкам. Люди, публикуя персональные данные военных в Сети, таким образом могут стать желанной добычей для мошенников. Они могут представиться участливым «юристом», «волонтером» или ясновидящей, дабы выманить из убитых горем людей деньги. Мы призываем обращаться в официальные инстанции: писать уполномоченному по правам человека, в российское представительство Международного Красного Креста, в военную полицию и Минобороны.