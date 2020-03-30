«У нас нужно идти огород копать, и тогда ты молодец!» Откровенно о киберспорте с Владиславой Захлебиной

Из-за коронавируса мы теперь часто интересуемся, а как живет та или иная сфера деятельности и что изменилось. Не заглянуть в киберспорт мы тоже не могли, но для индустрии, которая и так большую часть времени живет в онлайне, тема коронавируса не слишком интересна, хоть отчасти и актуальна. Поэтому в разговоре с Владиславой Захлебиной ― менеджером одной из лучших киберспортивных команд мира,OG Esports — мы быстро перешли с пандемии на гораздо более занятный разговор о буднях индустрии. Ведь, несмотря на невероятный взлет киберспорта, его все еще окружает множество стереотипов.
Владислава Захлебина ― не просто менеджер OG Esports, которые известны своими большими победами на The International 2018 и The International 2019 ― главными турнирами по Dota 2. Будучи pro-игроком в Counter-Strike 1.6, Влада выступала в таких командах, как csc.Arena, pro100 и других. После завершения карьеры геймера девушка руководила не одной успешной командой, среди которых HellRaisers, а также сборной Украины по CS:GO и Dota2 на World Electronic Sports Games. Помимо этого, Захлебина часто выступает в качестве приглашенного эксперта, аналитика и ведущей на всевозможных международных киберспортивных турнирах.
― В связи с коронавирусом все поголовно ушли в Сеть. Для киберспорта в этом смысле что-то изменилось?
― На самом деле, для нас ничего не изменилось: все так же идет через онлайн, как и раньше. Я бы не сказала, что есть какая-то разница — как с точки зрения геймеров, так и, например, меня как менеджера команды. Единственное, что я меньше вижу ребят, но я их слышу! (Смеется.)
― Ну раз мы закончили с коронавирусом, давай вернемся немного назад, в те времена, когда все только начиналось. Ты стремилась к этому или так сложились обстоятельства?
― Скорее были возможности и я их использовала. В детстве я точно не могла подумать, что стану геймером. Понятно, что в 90-е об этом мало все знали. Да и сейчас люди еще не все в курсе о том, что такое киберспорт.
― У тебя достаточно большой послужной список позиций, помимо непосредственно геймерского опыта: ты работала с разными командами, включая сборную Украины, плюс примерила роль и «киберспортивного» журналиста…
― Разное было, конечно, но одно другому не мешало и не было такого, что я посвящала себя только чему-то одному. Вернее, не так. Если у меня была возможность себя еще в чем-то реализовать, я это делала. Большинство вещей в моей жизни были ожидаемы. Говорят, что мысли материальны. Наверное, так у меня это и работало.
― Ты сейчас менеджеришь одну из лучших киберспортивных команд ― OG Esports. Как проходит твой стандартный рабочий день?
― Стандарта нет — всегда все по-разному, поэтому ты должен быть готов ко всему. Главное ― хорошая самоорганизация. Особенно это касается удаленной работы. Не надо спать полдня и провтыкивать в какие-то задачи. Важно все контролировать и вовремя решать.
― А, собственно, какие задачи стоят перед тобой?
― На самом деле ― ничего сложного. Это из-за приставки «кибер-» кажется, что все мутно и непонятно, но нет: все точно также, как и в обычной жизни. Может быть, у нас просто чуть больше операций происходят онлайн. Так что ничего сверхъестественного я не делаю: как и любой менеджер, просто организовываю все.
― Мне, как человеку, отдавшему десяток лет большому спорту, очень интересно, чем киберспортсмены отличаются от обычных? Вот я над своими часто смеялась, что они вроде взрослые все, а от детей мало чем отличаются.
― Да все так же! Причем мне кажется, что это вообще есть в любой сфере. Какие-то люди дорастают до больших профессиональных высот, но не дорастают ментально. Есть гении, которые создают невероятные проекты, но в жизни за ними нужен нереальный уход и внимание.
― А есть ли какие-то отличия от других сфер с точки зрения общения на тех или иных мероприятиях? Вот вы приехали на турнир, и что там происходит? Все тусуются вместе или, наоборот, в закрытом режиме только со своими?
― Тут как и везде: кто-то общительный и хочет кучковаться, а кто-то интроверт, которому хочется «в домик» и «не трогайте меня». У нас в команде заведено так, что мы вместе, мы как семья, — я считаю это правильным.
― А как много времени ты проводила с ребятами лично, до того как все засели дома из-за коронавируса?
― Во-первых, мы решили, что у нас не будет много буткэмпов, потому что это утомляет игроков. Или мы будем их делать только по мере необходимости, а так ребята будут играть дома. Соответственно, у нас очные встречи происходят не так часто, как у других команд. Но даже исходя из тех четырех месяцев, что я работаю с OG, мы все равно провели немало времени вместе.
― Ты упомянула, что буткэмпы утомляют игроков. С чем это связано?
― Да возьмите даже обычный пример ― семью. Закройте маму, папу, ребенка, бабушек и дедушек на одной территории на неделю…
― Сейчас это как раз реальность для большинства людей…
― Ну да! А теперь подумайте, как поменяется их отношение друг к другу за неделю в одном и том же пространстве. И опять же, они же каждый день делают одно и то же: встают, завтракают, идут за компьютер. Потом в перерывах обедаешь. Затем снова играешь-играешь-играешь и идешь спать. Да, можно сравнить с обычной работой, но после офисного дня ты можешь уделить время себе, а у ребят в рамках буткэмпа такой возможности нет.
― Когда ты сама играла, твоя жизнь была такой же?
― О нет, тогда киберспорт был совсем другим.Тогда не было миллионных призовых, поэтому считаю, что сравнивать сейчас и то, что было 10 лет назад, не совсем корректно.
― Говоря о призовых: ты выиграла турнир и на какие деньги могла рассчитывать?
― На очень маленькие. В те времена люди еще играли в компьютерных клубах за ящик чего-нибудь. Знаю, что ребятам иногда «платили» компьютерами, но вот, например, едой не давали ― призовых в виде гречки не было! (Смеется.)
― Получается, что за сравнительно небольшое время индустрия претерпела огромные изменения…
― Если посмотреть аналитику, то можно увидеть, что только за один год киберспорт проходит столько же, сколько обычный спорт пройдет за 10 лет.
― Все так, но ведь даже при таком раскладе в умах людей еще довольно много стереотипов про киберспорт…
― У нас нужно идти огород копать, и тогда ты молодец! Если ты не копаешь огород, то ты занимаешься фигней. Благо мои родители так никогда не думали и дали мне возможность реализовываться. Но многие все еще считают, что это чушь. И это не только про киберспорт. Огромное количество людей, которые по работе имеют дело с компьютером, сталкиваются с такими стереотипами: «Сидишь за компом, ни фига не делаешь». В смысле?! Я работаю!
― Вот, кстати, про твой нашумевший пост в Instagram, про то, как девушкам нелегко приходится в киберспорте…
― Он как раз о стереотипности мышления, а не о том, как нам непросто… Просто несколько русскоязычных профильных сайтов решили подать мой пост так, будто я говорю о сексизме. Никто даже не разобрался и не подумал спросить лично у меня. Просто так дали поверхностно — и все. Ну напиши мне, спроси напрямую, я всегда отвечаю. А ведь могли сделать гораздо лучше и написать о том, как мой пост подхватили многие киберспортивные деятели, о том, что в Twitter у него 4000 лайков. О том, что это отозвалось в сердцах людей и многие поддержали, а не о том, что меня там якобы как-то обзывают.
― А как насчет мысли о том, что тебя всегда будут воспринимать только как чью-то девушку…
― Опять же, там было написано girl, а не girlfriend… Я имела в виду не чью-то вторую половину, а то, как тебя «определяют». Могут написать в материале просто OG girl. У меня имя есть. Я в киберспорте более 10 лет, на меня подписаны Valve и другие. У меня есть небольшая антипатия к нашим русскоязычным ресурсам из-за того, как они подают новости. Напишите имя человека, а не просто ассоциируйте его с какой-то командой. И это касается не только меня.
― Понимаю, что ты имеешь в виду, ведь ты — это ты, вне зависимости от команды, которую представляешь.
― Есть у меня еще претензия к тому, как меня подавали в Сети, когда я стала менеджером OG. Некоторые хитроумные журналисты залезли в мой Instagram и взяли мою фотографию в купальнике. И как меня должны после такого воспринимать?! Когда любой игрок переходит в другую команду, его что, публикуют на фото с голым торсом?! Нет. Хотя у него такие фотки могут быть. У меня есть нормальные фотографии, которые соответствуют новости.
― Ну, что было, то было. Давай теперь поговорим немного о будущем. Понятно, что ты ведешь дела OG и все хорошо, но всегда же есть какие-то мысли и планы. Есть что-то такое, чего бы тебе очень хотелось сделать?
― Буквально на той неделе получила приглашение в студию WeSave! Charity Play. Сначала я участвовала как гость, а потом меня сделали ведущей. Я, конечно, нервничала, заговаривалась, но было прикольно! Я даже хочу сделать нарезку этого стрима из смешных моментов. У меня был уже такой опыт, но мне казалось, что это было не так давно. А я потом посчитала, и вышло, что прошло уже четыре года. Так что, наверное, это одна из идей, которую я бы хотела развивать дальше.