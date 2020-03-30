«У нас нужно идти огород копать, и тогда ты молодец!» Откровенно о киберспорте с Владиславой Захлебиной

― А, собственно, какие задачи стоят перед тобой?





― На самом деле ― ничего сложного. Это из-за приставки «кибер-» кажется, что все мутно и непонятно, но нет: все точно также, как и в обычной жизни. Может быть, у нас просто чуть больше операций происходят онлайн. Так что ничего сверхъестественного я не делаю: как и любой менеджер, просто организовываю все.





― Мне, как человеку, отдавшему десяток лет большому спорту, очень интересно, чем киберспортсмены отличаются от обычных? Вот я над своими часто смеялась, что они вроде взрослые все, а от детей мало чем отличаются.





― Да все так же! Причем мне кажется, что это вообще есть в любой сфере. Какие-то люди дорастают до больших профессиональных высот, но не дорастают ментально. Есть гении, которые создают невероятные проекты, но в жизни за ними нужен нереальный уход и внимание.





― А есть ли какие-то отличия от других сфер с точки зрения общения на тех или иных мероприятиях? Вот вы приехали на турнир, и что там происходит? Все тусуются вместе или, наоборот, в закрытом режиме только со своими?





― Тут как и везде: кто-то общительный и хочет кучковаться, а кто-то интроверт, которому хочется «в домик» и «не трогайте меня». У нас в команде заведено так, что мы вместе, мы как семья, — я считаю это правильным.





― А как много времени ты проводила с ребятами лично, до того как все засели дома из-за коронавируса?





― Во-первых, мы решили, что у нас не будет много буткэмпов, потому что это утомляет игроков. Или мы будем их делать только по мере необходимости, а так ребята будут играть дома. Соответственно, у нас очные встречи происходят не так часто, как у других команд. Но даже исходя из тех четырех месяцев, что я работаю с OG, мы все равно провели немало времени вместе.





― Ты упомянула, что буткэмпы утомляют игроков. С чем это связано?





― Да возьмите даже обычный пример ― семью. Закройте маму, папу, ребенка, бабушек и дедушек на одной территории на неделю…





― Сейчас это как раз реальность для большинства людей…





― Ну да! А теперь подумайте, как поменяется их отношение друг к другу за неделю в одном и том же пространстве. И опять же, они же каждый день делают одно и то же: встают, завтракают, идут за компьютер. Потом в перерывах обедаешь. Затем снова играешь-играешь-играешь и идешь спать. Да, можно сравнить с обычной работой, но после офисного дня ты можешь уделить время себе, а у ребят в рамках буткэмпа такой возможности нет.





― Когда ты сама играла, твоя жизнь была такой же?





― О нет, тогда киберспорт был совсем другим.Тогда не было миллионных призовых, поэтому считаю, что сравнивать сейчас и то, что было 10 лет назад, не совсем корректно.





― Говоря о призовых: ты выиграла турнир и на какие деньги могла рассчитывать?





― На очень маленькие. В те времена люди еще играли в компьютерных клубах за ящик чего-нибудь. Знаю, что ребятам иногда «платили» компьютерами, но вот, например, едой не давали ― призовых в виде гречки не было! (Смеется.)





― Получается, что за сравнительно небольшое время индустрия претерпела огромные изменения…





― Если посмотреть аналитику, то можно увидеть, что только за один год киберспорт проходит столько же, сколько обычный спорт пройдет за 10 лет.





― Все так, но ведь даже при таком раскладе в умах людей еще довольно много стереотипов про киберспорт…





― У нас нужно идти огород копать, и тогда ты молодец! Если ты не копаешь огород, то ты занимаешься фигней. Благо мои родители так никогда не думали и дали мне возможность реализовываться. Но многие все еще считают, что это чушь. И это не только про киберспорт. Огромное количество людей, которые по работе имеют дело с компьютером, сталкиваются с такими стереотипами: «Сидишь за компом, ни фига не делаешь». В смысле?! Я работаю!





― Вот, кстати, про твой нашумевший пост в Instagram, про то, как девушкам нелегко приходится в киберспорте…





― Он как раз о стереотипности мышления, а не о том, как нам непросто… Просто несколько русскоязычных профильных сайтов решили подать мой пост так, будто я говорю о сексизме. Никто даже не разобрался и не подумал спросить лично у меня. Просто так дали поверхностно — и все. Ну напиши мне, спроси напрямую, я всегда отвечаю. А ведь могли сделать гораздо лучше и написать о том, как мой пост подхватили многие киберспортивные деятели, о том, что в Twitter у него 4000 лайков. О том, что это отозвалось в сердцах людей и многие поддержали, а не о том, что меня там якобы как-то обзывают.





― А как насчет мысли о том, что тебя всегда будут воспринимать только как чью-то девушку…





― Опять же, там было написано girl, а не girlfriend… Я имела в виду не чью-то вторую половину, а то, как тебя «определяют». Могут написать в материале просто OG girl. У меня имя есть. Я в киберспорте более 10 лет, на меня подписаны Valve и другие. У меня есть небольшая антипатия к нашим русскоязычным ресурсам из-за того, как они подают новости. Напишите имя человека, а не просто ассоциируйте его с какой-то командой. И это касается не только меня.





― Понимаю, что ты имеешь в виду, ведь ты — это ты, вне зависимости от команды, которую представляешь.





― Есть у меня еще претензия к тому, как меня подавали в Сети, когда я стала менеджером OG. Некоторые хитроумные журналисты залезли в мой Instagram и взяли мою фотографию в купальнике. И как меня должны после такого воспринимать?! Когда любой игрок переходит в другую команду, его что, публикуют на фото с голым торсом?! Нет. Хотя у него такие фотки могут быть. У меня есть нормальные фотографии, которые соответствуют новости.





― Ну, что было, то было. Давай теперь поговорим немного о будущем. Понятно, что ты ведешь дела OG и все хорошо, но всегда же есть какие-то мысли и планы. Есть что-то такое, чего бы тебе очень хотелось сделать?





― Буквально на той неделе получила приглашение в студию WeSave! Charity Play. Сначала я участвовала как гость, а потом меня сделали ведущей. Я, конечно, нервничала, заговаривалась, но было прикольно! Я даже хочу сделать нарезку этого стрима из смешных моментов. У меня был уже такой опыт, но мне казалось, что это было не так давно. А я потом посчитала, и вышло, что прошло уже четыре года. Так что, наверное, это одна из идей, которую я бы хотела развивать дальше.