Искусство СВОим. Как московские политики выбирали картины, чтобы помочь фронту

«Подскажите, где моя картина? Хочу ей полюбоваться», — спрашивает у организаторов мероприятия уполномоченный по правам человека Москвы Татьяна Потяева. Организаторы подводят к яркому натюрморту, на котором изображены по-летнему красивые цветы в вазах. Увидев картину, омбудсмен заулыбалась.
«Такую картину можно повесить абсолютно в любом месте, потому что она, действительно, создает настроение. И именно летнее настроение, — рассказывает Потяева Daily Storm. — В ней такая цветовая гамма, которая привлекает, радует глаз. Я выбирала специально, чтобы это было что-то, что в наше тяжелое время задаст хорошее настроение».
До начала мероприятия в холле и в самом зале ЦИКа «Единой России», где выставлены картины, замечаю много депутатов МГД, московских чиновников и других значимых для города людей. Все они — участники благотворительной акции «Искусство СВОим», организованной по инициативе депутата МГД Ларисы Картавцевой и столичных художников. Это уже третья по счету выставка картин, все средства от продажи которых будут отправлены на фронт. В этот раз к акции присоединились художники из Санкт-Петербурга, Выборга, Сочи. Впервые участвуют мастера из Крыма.
Как рассказала Daily Storm сопредседатель московского отделения художников Международного художественного фонда, заслуженный работник культуры РФ Лариса Комарова, объединение «кинуло клич» среди мастеров картин и многие художники откликнулись.
«Даже были художники из Крыма, по почте свои работы присылали. Мы сначала все произведения сфотографировали, отправили в Мосгордуму, чтобы сделать электронный каталог, и по этому каталогу общались с потенциальными покупателями», — добавляет она.
Комарова рассказывает, что некоторые работы частично были представлены на выставке в МГД.
«Она (акция) носит важный патриотический характер. И для художников важно, потому что, когда художник видит, что его работа кому-то нужна, да и где-то превращается в материальные ресурсы, способные решить множество задач СВО, это, конечно, дорогого стоит. Вот эта связка между искусством и задачами политического характера. Мы просто недооцениваем до конца важность всего этого. Чувствую, что общество в самых разных проявлениях едино, когда есть единые задачи. Каждый на своем месте делает вклад в общее большое дело», — поясняет Комарова.
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников уже не первый раз участвует в благотворительной акции. В этот раз он даже выбрал несколько картин.
«Я представляю в МГД Северное Медведково, Южное Медведково, Свиблово, и само название районов за меня определило те картины, которые я купил. Вот видите те мишки, самая крайняя картина — я ее подарю одной из школ в Северном Медведково, слева от нее стоит пейзаж с домиком и с зимним лесом. Ее я подарю в Южное Медведково. Поэтому я уже знал, какие я картины куплю и кому я их подарю. В предыдущей акции я купил картины, связанные с городом Севастополем, потому что в одной из школ в Южном Медведково у нас есть музей, посвященный Севастополю. И эти картины передал в этот музей», — сообщил он.
Президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов также выбрал несколько картин, которые будет использовать для поощрения столичных предпринимателей.
«Мы совместили приятное с полезным. Мы, закупив картины, будем использовать их для награждения предпринимателей за их успехи и конкурсы. Считаю, что это хорошая помощь в первую очередь художникам. Проводить подобные акции, привлекать людей, рисующих прекрасные картины для поощрения, — хорошая вещь. Мы объединяем предпринимателей, а они умеют ценить прекрасное».
Вице-спикер Госдумы и секретарь МГРО «Единой России» Петр Толстой рассказал, что в прошлый раз по итогам акции удалось много сделать: «Для наших защитников были закуплены квадрокоптеры, генераторы, тепловизоры, медицинское оборудование и экипировка». В этот раз он пообещал, что московские единороссы успеют привезти все закупленное оборудование для мобилизованных бойцов максимально быстро — ко Дню защитника Отечества.