Искусство СВОим. Как московские политики выбирали картины, чтобы помочь фронту

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников уже не первый раз участвует в благотворительной акции. В этот раз он даже выбрал несколько картин.





«Я представляю в МГД Северное Медведково, Южное Медведково, Свиблово, и само название районов за меня определило те картины, которые я купил. Вот видите те мишки, самая крайняя картина — я ее подарю одной из школ в Северном Медведково, слева от нее стоит пейзаж с домиком и с зимним лесом. Ее я подарю в Южное Медведково. Поэтому я уже знал, какие я картины куплю и кому я их подарю. В предыдущей акции я купил картины, связанные с городом Севастополем, потому что в одной из школ в Южном Медведково у нас есть музей, посвященный Севастополю. И эти картины передал в этот музей», — сообщил он.





Президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов также выбрал несколько картин, которые будет использовать для поощрения столичных предпринимателей.





«Мы совместили приятное с полезным. Мы, закупив картины, будем использовать их для награждения предпринимателей за их успехи и конкурсы. Считаю, что это хорошая помощь в первую очередь художникам. Проводить подобные акции, привлекать людей, рисующих прекрасные картины для поощрения, — хорошая вещь. Мы объединяем предпринимателей, а они умеют ценить прекрасное».