Митинг «Против изоляции Рунета»

В Москве прошел митинг «За свободный интернет» организованный Либертарианской партией при поддержке оппозиционера Алексея Навального и основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова. Последних двух, к слову, на мероприятии не было.





По данным «Белого Счётчика», на акцию пришли 15,2 тысячи человек. МВД насчитало 6,5 тысячи.





Поводом для организации митинга послужил законопроект сенатора Андрея Клишаса, по которому предусматривается возможность автономной работы российского сегмента интернета и отключение Рунета от глобальной сети.





Авторы законопроекта объясняют инициативу опасностью масштабных кибератак со стороны стран Запада. 12 февраля закон прошел первое чтение в Госдуме. Из 450 депутатов данную меру поддержали 334.





Предполагается, что на изоляцию отечественного интернета будет выделено 20 миллиардов рублей из федерального бюджета.