Национальные костюмы, хороводы и пляски: как в Москве встретили лето

В выходные, которыми начался июнь, в парке «Коломенское» москвичи и гости столицы отметили приход лета по-народному — фольклорным фестивалем. На зеленых бескрайних просторах парни и девушки в национальных костюмах и со всей сопутствующей атрибутикой фольклорного феста устроили настоящие народные гулянья. Фотокорреспондент Daily Storm Дмитрий Ласенко посмотрел, как плетут из бересты и шьют традиционных кукол, подглядел за работой мастеров росписи по дереву и пустился в пляс вместе со всеми присутствующими. В общем, пока вы ждете серьезных новостей от нас — насладитесь фотографиями первых летних выходных.