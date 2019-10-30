В провинциальном городке Новосиль вновь схлестнулись красноармейцы с белогвардейцами

В субботу, 26 октября, в местечке под названием Новосиль, что в Орловской области, прошел военно-исторический фестиваль «1919 год — два цвета российской истории». Провинциальный городок на день наводнили красноармейцы, белогвардейцы и анархисты: любители истории со всех концов России воссоздали бой у Сорочьего моста частей РККА с частями Алексеевского пехотного полка.





Корреспондент Daily Storm Наталья Дмитрак вместе с реконструкторами перенеслась на 100 лет назад, побывала на поле боя и увидела своими глазами, как проходила битва.